Adana'da merkezli 5 ilde silahlı organize suç örgütüne yönelik 33 zanlının tutuklandığı operasyonda, örgütün üç yıl önce bir polisin şehit edilmesiyle ilgili davada küçük yaşta birine suçu üstlendirerek tutuklu bulunan örgüt elebaşının da aralarında olduğu 3 kişinin tahliyesini sağladığı iddia edildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Adana, Konya, Muğla, Mardin ve İzmir'de silahlı organize suç örgütüne yönelik 5 gün önce 800 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 64 şüpheliden 33'ünün tutuklandığı soruşturmayla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.

Örgüt elebaşlarından olduğu iddiasıyla soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve başka bir suçtan cezaevinde bulunan Hasan B'nin, 2016'da merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'nde yaşanan silahlı çatışmaya müdahale eden trafik polisi Mustafa Görenoğlu'nun şehit edilmesi olayına karıştığı öğrenildi.

Silahlı çatışmayla ilgili bir süre tutuklu bulunan Hasan B'nin daha sonra tahliye edilenler arasında yer aldığı bilgisine ulaşıldı.

Polisin şehit edilmesi olayında örgütün, suçu üstlenmesi için o dönemde küçük yaşta birinin ailesine ve kendisine bakma sözü verip suçu üstlendirerek Hasan B'nin de arasında olduğu 3 tutuklunun serbest kalmasını sağladığı ileri sürüldü.

OPERASYON

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla organize suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip yapmıştı.

Yapılan çalışmanın ardından, rüşvet verme, adam öldürme, tehdit, şantaj, hırsızlık ve terör örgütü PKK propagandası gibi 54 olaya karıştıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik Adana merkezli 5 ilde 87 adrese 9 Ekim'de şafak vakti operasyon düzenlenmişti.

Özel harekat polisinin de destek verdiği 800 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda, kapıları koçbaşıyla kırarak evlere giren ekipler, aralarında Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü M.Ç. ile biri emekli 3 polis ve 4 kadının da olduğu 64 şüpheliyi gözaltına almıştı.

İki akaryakıt istasyonu sahibi olduğu belirlenen ve şebeke elebaşı olduğu öne sürülen İ.K. Muğla'da kaldığı villada yakalanmıştı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan ve örgütün elebaşlarından olduğu iddia edilen Hasan B'nin ise banka ve kurumlar arası para transferi yapan firmadan 25 Haziran'da nakil için yükleme yapıldığı sırada 4 milyon 795 bin avronun çalınmasıyla ilgili soruşturma kapsamında cezaevinde tutuklu bulunduğu öğrenilmişti.

Yapılan teknik ve fiziki takipte, cezaevi müdürü M.Ç'nin rüşvet karşılığında örgüt elebaşı Hasan B'ye cezaevinde daha iyi şartlar sunduğu, onun talebi doğrultusunda cezaevinde bulunan diğer şebeke üyelerini istediği koğuşlara yerleştirmesini sağladığı ileri sürülmüştü.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i savcılıktan, 23'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, aralarında cezaevi müdürü M.Ç. ve örgüt elebaşlarından olduğu öne sürülen İ.K'nin de olduğu 33'ü tutuklanmıştı.