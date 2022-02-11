Penaltı atışlarında başarılı kurtarışlar yapan Ersin Destanoğlu, takımını çeyrek finale taşıyan isim oldu.

Genç file bekçisi, Berkan Emir ve Lourceny'nin vuruşlarında başarılı kurtarışlarıyla gole izin vermedi.

Ersin, Spor Toto Süper Lig'de takımının Galatasaray ve Göztepe'yi 2-1 yendiği maçlarda aynı başarıyı göstermişti.

Siyah-beyazlı oyuncu, 2020-2021 sezonunda Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PAOK'a deplasmanda 3-1 yenildiği maçta da penaltı kurtarmıştı.

Penaltı atışları sırasında Ersin'e destek veren taraftarlar, maçın ardından genç file bekçisine sevgi gösterisinde bulundu. Ersin ayrıca taraftarlara üçlü çektirdi.

Maçta ilk yarının uzatma dakikalarında Göztepeli futbolcu Halil Akbunar ile Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Serdar Topraktepe arasında gerginlik yaşandı.

Maçın hakemi Yasin Kol yaşanan gerginliğin ardından Halil Akbunar'a sarı kart gösterdi.

SIRRINI AÇIKLADI!

Ersin Destanoğlu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Genç kaleci yaptığı açıklamada, "Dersime iyi çalışıyorum, bu sayede penaltılarda fark yaratabiliyorum. Turu geçmemiz gereken bir maçtı. İyi oynadık. 120 dakika sonunda penaltılarda desteğini esirgemeyen büyük Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyorum. "Amacım taraftarımızı mutlu etmek. Onlar bizi hep desteklemeye geliyorlar. Biz de takım olarak onları mutlu etmeye çalışıyoruz." sözlerini kullandı.

Penaltı atışlarını maçtan önce çalıştığını belirten Ersin, "Kim nereye atıyor çalıştım. Bundan dolayı kurtardım." diyerek açıklamalarını noktaladı.