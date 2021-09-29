Honda Türkiye, 24 yıldır üretimi kesintisiz sürdürdüğü Gebze fabrikasında son aracını banttan indirdi. Japon üreticinin Türkiye'de üretilen son modeli Civic olurken, yıl bitmeden satışa sunulacak yeni Civic ise yurtdışından ithal edilecek.
Gebze fabrikasında son aracın banttan inmesi ile birlikte Avrupa'daki üretimine son vermiş olan Honda, Haziran ayında da İngiltere'deki tesisin kapısını kapatmıştı.
Öte yandan, satış ve satış sonrası operasyonlarını sürdürecek olan Honda, Türkiye’de araç ithalatı ve dağıtımını içeren otomobil operasyonlarının da kesintisiz olarak devam edeceğini vurguladı. Motosiklet operasyonlarının ise fabrika kapatma kararından etkilenmeyeceği açıklandı.
Honda'nın üretime son verdiği fabrikasını ise Habaş devralacak. Geçtiğimiz Mart ayında konuya ilişkin yapılan açıklamada, Gebze’deki üretim tesislerinin Habaş'a Eylül 2021’den sonra teslim edileceği belirtilmişti.
1100 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYORDU
Honda Türkiye'nin tarihine bakılacak olursa, şirketin geçmişi 1990'lı yılların başına uzanıyor. Honda binek otomobillerinin üretim, ithalat ve pazarlaması ile Honda motosikletlerinin ithalat ve pazarlamasından sorumlu Honda Türkiye, 1992 yılında yüzde 50-50 ortaklıkla Anadolu Honda Otomobilcilik A.Ş. adı altında kurulmuştu.
1997 yılı sonundan itibaren Honda’nın Civic modelinin seri üretimine başlayan şirket, Ocak 2003'ten bu yana ise Honda Türkiye A.Ş. olarak yüzde 100 Honda Motor Europe sermayesi ile faaliyetlerini sürdürüyordu.
Gebze'de 80 bin m2 kapalı alanında faaliyet gösteren Honda, bin 100 kişiye istihdam sağlarken, yıllık 50 bin üretim kapasitesi otomobil üretiyordu. Fabrikada üretilen Civic Sedan modeli ise Almanya, Polonya, Romanya gibi Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Mısır ve İsrail'e ihraç edilmekteydi. Şirket, Civic Sedan'ın yanı sıra Accord, Jazz, CRV ve Civic 5 Kapı modelleri için panel, yedek parça üretimi gerçekleştirilip Avrupa ve Amerika’ya ihraç etmekteydi.
KAPATMA KARARI 2019'DA ALINMIŞTI
Honda Türkiye, fabrika kapatma kararını ise 2019 yılında açıklamıştı. O dönem yapılan açıklamada, söz konusu kararın küresel otomotiv endüstrisindeki elektrifikasyon alanında yaşanan gelişmeler ve bu gelişmelere bağlı olarak uygun üretim kapasitesinin sağlanması gerekliliği nedeniyle alındığı kaydedilmişti.
Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura alınan karara ilişkin olarak, "Hızla değişen piyasa dinamikleri ve teknolojik gelişmelere öncülük etme ihtiyacının farkındayız. Bu durum, Türkiye’deki otomobil üretim operasyonumuzu da kaçınılmaz olarak etkiliyor. Bu küresel kararı mümkün olan en makul şekilde uygulamak adına, beceri geliştirme eğitimleri ve yeniden istihdam yardımı da dâhil olmak üzere, karardan etkilenen çalışanlarımızın ihtiyaç duydukları tüm desteği sağlayacağız. Bu kararın sonuçlarını çalışanlarımız, bayilerimiz ve paydaşlarımızla yakın işbirliği içinde değerlendirmeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulunmuştu.
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