Öte yandan Ceylan Ertem, geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanmış ve gördüğü tedavi sonrası sağlığına kavuşmuştu.

Ertem, koronavirüs testinin pozitif çıktığını şu sözlerle duyurmuştu:

İnanılmaz bir koruma, kollama içinde de olsam, ne yazık ki bugün Covid-19 test sonucum pozitif çıktı dostlar. Bu süreçte hastanedeki doktor hanım ve tüm hemşireler, filyasyon ekipleri, 24 saat ulaşılabilir olan aile hekimi hanımefendi... Hepsi kanatsız melek gibi davrandılar. Kibar, ilgili, sabırlı... Sağlıkçılarımıza zam, ödül, madalya! Ne varsa verilmeli! Dil uzatanların, dilleri tutulsun!