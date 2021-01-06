"Onu görmeye dayanamıyorum"

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Koronavirüsü atlatan şarkıcı Ceylan Ertem, geçtiğimiz günlerde online konser verdi. 40 yaşındaki Ertem, konserinde popçu Serdar Ortaç'a tepki gösterdi.

"ONU GÖRMEYE DAYANAMIYORUM"

"Serdar Ortaç'ı görmeye dayanamıyorum" diyen Ceylan Ertem, konuyla ilgili şunları söyledi:

Hala popüler olmasına olumlu bir gözle bakmıyorum. Ahmet Kaya'nın kalbini kırdılar ve o bu yüzden ülkesinden uzakta, kalp krizinden kaybettik. Bu kadar güzel şarkılar yazmış değerli biriydi. Bazıları tarih iz bırakır, bazıları da öyle olmadıkları halde para kazanır.

KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞTI

Ertem, koronavirüs testinin pozitif çıktığını, "İnanılmaz bir koruma, kollama içinde de olsam, ne yazık ki bugün Covid-19 test sonucum pozitif çıktı dostlar" sözleriyle duyurmuştu.

"HEPSİ KANATSIZ MELEK GİBİ DAVRANDI"

Konuyla ilgili paylaşımda bulunan şarkıcı, şu ifadeleri kullanmıştı:

Bu süreçte hastanedeki doktor hanım ve tüm hemşireler, filyasyon ekipleri, 24 saat ulaşılabilir olan aile hekimi hanımefendi... Hepsi kanatsız melek gibi davrandılar. Kibar, ilgili, sabırlı... Sağlıkçılarımıza zam, ödül, madalya! Ne varsa verilmeli! Dil uzatanların, dilleri tutulsun!