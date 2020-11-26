Konuyla ilgili yeni bir paylaşımda bulunan şarkıcı, gönderisine şu ifadeleri kullandı:

Bu süreçte hastanedeki doktor hanım ve tüm hemşireler, filyasyon ekipleri, 24 saat ulaşılabilir olan aile hekimi hanımefendi... Hepsi kanatsız melek gibi davrandılar. Kibar, ilgili, sabırlı... Sağlıkçılarımıza zam, ödül, madalya! Ne varsa verilmeli! Dil uzatanların, dilleri tutulsun!