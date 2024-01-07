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Beşiktaş'ın eski sportif direktörü Ceyhun Kazancı, Habertürk TV'de yayınlanan Geçiş Oyunu'nun konuğu oldu.

Jean Onana transferine dair perde arkası detayları aktaran Kazancı, Arsenal'in scout'unun Ferdi Kadıoğlu'nu izlemeye geldiğini de dile getirdi.

Arsenal'in gözlemcisi ile Onana üzerine bir sohbet yaptığını dile getiren Kazancı, İngiliz ekibinin scout'unun Ferdi'yi izlemek için İstanbul'da olduğunu da duyurdu.