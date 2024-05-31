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        Haberler Magazin Ceyda Ersoy kabin memuruna saldırdı - Magazin haberleri

        Ceyda Ersoy kabin memuruna saldırdı

        Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçakla İstanbul'dan Antalya'ya giden, 'Ciciş kardeşler'den Ceyda Ersoy kabin memuruna saldırdı. Antalya Havalimanı'nda uçaktan indirilerek gözaltına alınan Ersoy, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2024 - 17:39 Güncelleme: 31.05.2024 - 17:47
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          Edinilen bilgiye göre; kamuoyunda 'Ciciş kardeşler' olarak tanınan Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerden Ceyda Ersoy, uçakta kabin memuruna saldırdı.

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          İstanbul'dan Antalya'ya gitmek için THY uçağına binen Ceyda Ersoy, kabin memuruyla tartışmaya başlayan Ersoy, tartışmanın büyümesi üzerine kabin memuruna saldırdı.

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          Olay sonrası uçağın pilotu Antalya Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçerek polis talebinde bulundu.

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          Uçak Antalya Havalimanı'na inişini sorunsuz gerçekleştirirken, Ceyda Ersoy, polis tarafından uçaktan indirilerek gözaltına alındı. İfadesi alınan Ersoy'un serbest bırakıldığı öğrenildi.

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          Ceyda Ersoy'un kardeşi, Esra Ersoy, 2022 yılında 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 10 yıl 1 ay hapse mahkum edilmişti.

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