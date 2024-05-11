Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa'dan Anneler Günü hediyesi

Ünlü oyuncu, paylaştığı bu videoya; "Önce güzel kızımdan bana, sonra canım anneme ve hayatın içinde annelik yapmış herkese gelsin Melisamın sürprizi… Sabah sabah oğlumun ve kızımın hediyesiyle gözlerim mutluluk ve gururdan yaşlı başladım güne… bin şükür…" notunu düştü.