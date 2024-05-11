Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa'dan Anneler Günü hediyesi
Ceyda Düvenci'nin iş insanı Engin Akgün ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa Akgün, Anneler Günü için Sertab Erener'in 'Bir Tek Annem Olsun' adlı şarkısını seslendirdi
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47 yaşındaki ünlü oyuncu Ceyda Düvenci'nin iş insanı Engin Akgün ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Melisa Nur, doğar doğmaz beyin kanaması yüzünden Serebral Palsi hastası olmuştu.
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Ceyda Düvenci, bugün 13 yaşındaki kızı Melisa Akgün'ün, Anneler Günü için Sertab Erener'in 'Bir Tek Annem Olsun' adlı şarkısını söylediği bir video paylaştı.
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Ünlü oyuncu, paylaştığı bu videoya; "Önce güzel kızımdan bana, sonra canım anneme ve hayatın içinde annelik yapmış herkese gelsin Melisamın sürprizi… Sabah sabah oğlumun ve kızımın hediyesiyle gözlerim mutluluk ve gururdan yaşlı başladım güne… bin şükür…" notunu düştü.
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Melisa Akgün, daha öncede Sıla Gençoğlu'nun 'Zahmet Olmazsa' adlı yeni şarkısını seslendirmişti.
Fotoğraflar: Instagram