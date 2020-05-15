"HER AYRINTISINA AŞIĞIM BU İLİŞKİNİN"

Düvenci, çok sayıda beğeni alan bu paylaşımına şu notu düştü:

Her ayrıntısına aşığım bu ilişkinin... 'Aşk ayrıntıda saklı' cümlesinin yaşayan kanıtı... Muhteşem bir baba-oğul hikayesi... Şakrak'lar...