Ceyda Düvenci: Bir yıl nasıl geçti anlamadım

Ceyda Düvenci, kalbini radyo programcısı Güçlü Mete’ye açmıştı.

"BİR YIL NASIL GEÇTİ ANLAMADIM"

Ceyda Düvenci, sosyal medya hesabından Güçlü Mete ile birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşarak duygularını şu sözlerle dile getirdi; "Uzun uzun yazsam da yetmez hislerimi anlatmaya. Değişimimi, dönüşümümü, huzurumu, aşkımı, şükürlerimi... Ama zaten anlatmaktansa yaşamayı sevdim seninle. Bir yıl nasıl geçti anlamadım. Yolun sonuna kadar yanında, huzurla, tutkuyla, aşkla, saygıyla, sevgiyle ve sımsıkı sarılarak yürüyeceğimi biliyorum. İyi ki sen... Nice güzel yıllara."