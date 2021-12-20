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Ceyda Düvenci: 7 yıl önce bugüne bin şükür...

Ceyda Düvenci, kendisi gibi oyuncu olan eşi Bülent Şakrak ile evlilik yıl dönümünü kutladı. Romantik bir mesaj yayınlayan Düvenci, "Beni fark edip, bize inanıp, beni inandırdığın ve el ele tutuştuğumuz 7 yıl önce bugüne bin şükür…" dedi

20.12.2021 - 13:25 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • 2015 yılında meslektaşı Bülent Şakrak (44) ile nikah masasına oturan Ceyda Düvenci (44), paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Evliliklerinde 7. yılı geride bırakan çiftten Düvenci, eşiyle fotoğraflarını yayınladı.

  • "7 YIL ÖNCE BUGÜNE BİN ŞÜKÜR"

    Duygusal bir yazı kaleme alan ünlü oyuncu, gönderisine, "Beni fark edip, bize inanıp, beni inandırdığın ve el ele tutuştuğumuz 7 yıl önce bugüne bin şükür… İnişlerimize, çıkışlarımıza, anlaşmazlıklarımıza, farklılıklarımıza, kavgalarımıza, sabrımıza, sabırsızlıklarımıza ve dünyamızı bayrama çeviren her gün katlanarak büyüyen aşkımıza, tutkumuza, saygımıza, sevgimize, kurduğumuz mutlu yuvamıza, evlatlarımıza, az ve öz dostlarımıza bin şükür sevgilim… Seninle son nefese olacağımızı bilmek çok güzel… Ben bu hayatta en çok seni sevdim… İyi ki…" notunu düştü. Ceyda Düvenci'nin paylaşımı 175 binden fazla beğeni aldı.

  • Ünlüler dünyasındaki bazı isimler, gazetecilerin yakalayamayacağı görüntüleri kendileri yayınlıyor. Kimi evlerinden, kimileri de gittikleri tatillerden romantik karelerini takipçileriyle paylaşıyor. İşte o fotoğraflardan bazıları...

  • DENİZ BAYSAL - BARIŞ YURTCU

    2019 yılında 'Kolpa' grubunun solisti Barış Yurtcu (38) ile dünyaevine giren oyuncu Deniz Baysal (30), eşiyle objektif karşısında poz verdi. Evlerinin bahçesinde çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayan Baysal, gönderisine, "Yaşasın kedi tüylü kazaklar!" notunu düştü. 

  • NESRİN CAVADZADE - GÖKHAN ALKAN

    Oyuncu Nesrin Cavadzade, 8 Aralık'ta 34. yaşında basan sevgilisi Gökhan Alkan'ın doğum gününü, bu fotoğrafla kutlamıştı. Cavadzade, paylaşımında "Mutlu yıllar aşkım." ifadelerini kullanmıştı.

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