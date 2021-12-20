"7 YIL ÖNCE BUGÜNE BİN ŞÜKÜR"

Duygusal bir yazı kaleme alan ünlü oyuncu, gönderisine, "Beni fark edip, bize inanıp, beni inandırdığın ve el ele tutuştuğumuz 7 yıl önce bugüne bin şükür… İnişlerimize, çıkışlarımıza, anlaşmazlıklarımıza, farklılıklarımıza, kavgalarımıza, sabrımıza, sabırsızlıklarımıza ve dünyamızı bayrama çeviren her gün katlanarak büyüyen aşkımıza, tutkumuza, saygımıza, sevgimize, kurduğumuz mutlu yuvamıza, evlatlarımıza, az ve öz dostlarımıza bin şükür sevgilim… Seninle son nefese olacağımızı bilmek çok güzel… Ben bu hayatta en çok seni sevdim… İyi ki…" notunu düştü. Ceyda Düvenci'nin paylaşımı 175 binden fazla beğeni aldı.