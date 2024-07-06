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        Haberler Magazin Ceyda Ateş metroda - Magazin haberleri

        Ceyda Ateş metroda

        Uzun süredir ekranlardan uzak olan Ceyda Ateş, metroda çekilen fotoğrafını paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.07.2024 - 14:09 Güncelleme: 06.07.2024 - 14:09
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        • 1

          2018'de evlendiği eşi Buğra Toplusoy ve kızı Talia ile ABD'de yaşayan Ceyda Ateş, New York metrosunda çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. Ünlü oyuncu, fotoğrafına şu notu düştü: Kocama 'foto çek' demişimdir.

        • 2

          SELİN DEMİRATAR

          Uzun süredir ekranlardan uzak olan Selin Demiratar, tatil için İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti. Oyuncu, ulaşım için metroyu tercih etti. Demiratar, çektiği fotoğrafı da takipçileri ile paylaştı.

        • 3

          MAHSUN KIRMIZIGÜL

          Çeşme'de minibüse binen Mahsun Kırmızıgül, yolculara konser verdi. O anları paylaşan Kırmızıgül, "Çeşme'de sahne öncesinde arkadaşlarımızla yemeğe çıktık. Yemekte alkol almış olan arkadaşımın aracını kullanarak onu evine bıraktık ama gecenin o saatinde otele gitmek için taksi aradık, bulamayınca minibüse bindik. Minibüse binince kısa bir şoktan sonra, çok samimi bir ortam gelişti. İnsanlar şarkı söylememi isteyince, onları kırmadım ve hep birlikte 20 dakikalık unutulmaz anlar yaşadık" ifadelerini kullandı.

        • 4

          BADE İŞÇİL

          Toplu taşımayla Tarihi Yarımada'yı dolaşan Bade İşçil, Yerebatan Sarnıcı, Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi ve Firuzağa Camii'ni ziyaret etti.

          Tramvaya binen Bade İşçil, keyifli anlarını da sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

        • 5

          NÜKHET DURU

          Bir dönem ABD'de tatil yapan Nükhet Duru, metroda çekildiği bir fotoğrafını 'New York metrosundaki kaliteli anılarım' notuyla paylaştı.

        • 6

          SELDA BAĞCAN

          Selda Bağcan'ın Yenikapı - Hacıosman metrosunda çekilen fotoğrafı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bağcan, Twitter'da TT (Trend Topic) oldu. Bağcan hakkında, "Gerçek bir sanatçı", "Yenikapı metrosunda bir dünya starı", "Halkın sanatçısı" ve "Egosuz yıldız" gibi yorumlar yapıldı.

        • 7

          EBRU YAŞAR

          Zamandan tasarruf etmek isteyen Ebru Yaşar, soluğu metro istasyonunda aldı. Ebru Yaşar, fotoğrafları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Yaşar, paylaşımına şu notu düştü: Bugün hayatı kolaylaştırdım ve her yere metroyla gittim. Her şeye yetiştim. Trafik stresi yaşamadım. Yaşasın metro!

        • 8

          DİDEM SOYDAN

          Nişantaşı'nda oturan Didem Soydan da Yenikapı - Hacıosman metrosunu kullanan isimlerden.

        • 9

          EDİS

          Edis Görgülü, otobüsle seyahat ederken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Şarkıcı, sosyal medya hesabından yayınladığı kareye, "Dikkat dikkat! Bugün otobüste karşınıza çıkabilirim" notunu düşmüştü.

        • 10

          MERT FIRAT

          Oyuncu Mert Fırat da İstanbul trafiğinde çareyi metroda bulan başka bir ünlü.

        • 11

          YAVUZ SEÇKİN

          Yavuz Seçkin de Yenikapı - Hacıosman metrosunu kullanan isimlerden.

        • 12

          KEREMCEM

          Keremcem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başrolünde yer aldığı dizinin yeni bölümüne yetişebilmek için her yolu denediğini takipçileriyle paylaşmıştı. Keremcem, "Trafik bile yeni bölümüne yetişmeme engel değil" demişti.

        • 13

          MERYEM UZERLİ

          Yaşamının büyük kısmını Almanya'da sürdüren Meryem Uzerli, Berlin metrosunda...

        • 14

          DOĞUKAN MANÇO

          Doğukan Manço ise İstanbul'da en çok kullanılan toplu taşıma aracı olan metrobüste.

        • 15

          ARDA TURAN

          Arda Turan da metroda çektiği selfie'sini Instagram hesabından paylaşmıştı.

        • 16

          ŞENAY AKAY

          Emekli manken Şenay Akay da Yanikapı - Hacıosman metrosunu kullanan isimlerden.

        • 17

          CAN YILMAZ

          İstanbul metrosuna binen Can Yılmaz fotoğrafın altına "Sevgili Zafer Algöz ağabeyimle Paris metrosunda..." notu düştü.

        • 18

          TALAT BULUT

          Oyuncu Talat Bulut, Üsküdar-Beşiktaş vapurunu kullanan ünlülerden.

        • 19

          ŞAHAN GÖKBAKAR

          Komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar da metrodan bu fotoğrafını paylaştı. Gökbakar fotoğrafına, "Ben de izleyeyim mi yenge?" notunu düştü.

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