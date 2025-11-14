Ceyda Ateş: Kolumdaki yırtık ilerledi
14.11.2025
Ceyda Ateş, bir süredir yaşadığı sağlık sorununu sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.
Ceyda Ateş; "Kolumdaki yırtık iyice ilerledi ve ağrısı çekilmez halde. Tedavi oldum ama etki etmedi. Ameliyat işin sonu ama olmak istemiyorum" dedi.
Oyuncu, ardından takipçilerine; "Kolu böyle olup ameliyat olmadan iyileşen var mı?" sorusunu yöneltip konuyla ilgili yardım istedi.
