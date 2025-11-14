Habertürk
        Ceyda Ateş: Kolumdaki yırtık ilerledi - Magazin haberleri

        Ceyda Ateş: Kolumdaki yırtık ilerledi

        Kolunda yırtık olduğunu söyleyen Ceyda Ateş, durumunun ilerlediğini ifade ederek "Ağrısı çekilmez halde. Tedavi oldum ama etki etmedi. Ameliyat işin sonu ama olmak istemiyorum" açıklamasında bulundu

        Giriş: 14.11.2025 - 09:00 Güncelleme: 14.11.2025 - 09:00
        "Ameliyat son çare"
        Ceyda Ateş, bir süredir yaşadığı sağlık sorununu sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

        Ceyda Ateş; "Kolumdaki yırtık iyice ilerledi ve ağrısı çekilmez halde. Tedavi oldum ama etki etmedi. Ameliyat işin sonu ama olmak istemiyorum" dedi.

        Oyuncu, ardından takipçilerine; "Kolu böyle olup ameliyat olmadan iyileşen var mı?" sorusunu yöneltip konuyla ilgili yardım istedi.

        #CEYDA ATEŞ

