Çevrenizdeki insanları etkileyebileceğiniz 10 inanılmaz bilgi

Bal arıları insan yüzlerini tanıyabiliyor

Türler arası tanımanın gizemlerini çözen bal arıları, şaşırtıcı bir yetenek sergiliyor: insan yüzlerini tanıma yeteneği. Karmaşık kovan topluluklarıyla tanınan bu hayvanlar bir zamanlar omurgalılara özel olduğu düşünülen bilişsel bir beceriyi kullanarak bireysel insan yüzlerini birbirinden ayırıyor.

Bir dizi deney yoluyla bilim insanları, arıların insan yüz özelliklerini ezberleme ve hatırlama kapasitesini ortaya çıkardı; bu da böcekler dünyasındaki iletişimin karmaşıklığının altını çizdi.