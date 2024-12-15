Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1331 personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2025 yılında kadrosunu genişletmek için 1331 yeni personel alımı yapacağını duyurdu. Müjdeli haberi, Bakan Murat Kurum sosyal medya hesabından paylaştı. Kurum, "Ailemizi yeni çalışma arkadaşlarımızla büyütüyoruz. Bakanlık olarak daha güçlü bir gelecek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. Adaylar, alım sürecine ilişkin başvuru tarihleri ve şartları hakkında detayları merakla bekliyor. Peki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1331 personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? 1331 personel alımı branş ve kadro dağılımı nasıl? İşte detaylar...
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2025 yılında 1331 personel alımı yapacaklarını açıkladı. Yeni istihdam ile Bakanlık, çevre ve şehircilik projelerinde güçlenmeyi hedefliyor. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Kurum, "Ailemizi genişletiyoruz, geleceğe daha güçlü adımlarla ilerliyoruz." dedi. Personel alımına dair başvuru şartları ve kadro detayları sorgulanıyor. Bu duyuru, yeni iş fırsatları arayan birçok adayda heyecan yarattı. İşte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1331 personel alımı hakkında güncel bilgiler...
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ÇEVRE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 1331 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez ve taşra teşkilatına gelecek yıl için 611'i sözleşmeli, 720'si de kadrolu memur olmak üzere toplam 1331 personel alınacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1331 personel alımı 2025 yılında istihdam edilmek üzere yapılacak. Öte yandan, personel alımları KPSS puanına göre yapılacak ve sözleşmeli personel en geç şubat ayı sonunda göreve başlayacak.
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1331 PERSONEL ALIMI 2025 BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI LİSTESİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın merkez ve taşrada çalışacak bin 331 personel alım talebi Cumhurbaşkanlığınca onaylandı. Bakanlık bünyesinde; 500 çevre ve şehircilik uzman yardımcısı, milli emlak denetmen yardımcısı, milli emlak uzman yardımcısı, coğrafi bilgi sistemleri uzman yardımcısı ve memur alınacak.
Böylece Bakanlık bünyesinde 2025 yılı için 611’i sözleşmeli, 720’si de kadrolu memur olmak üzere toplam 1.331 personel alımı gerçekleştirilecek. İklim Değişikliği Başkanlığı’nda ise kariyer meslek grubundan 20 iklim değişikliği uzman yardımcısı memur istihdam edilecek. Öte yandan farklı unvanlarda 200 engelli memur da kadroya alınacak.
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- 500 çevre şehircilik uzmanı yardımcısı, milli emlak denetmen yardımcısı, milli emlak uzman yardımcısı, coğrafi bilgi sistemleri uzman yardımcısı ve memur,
- 200 engelli memur,
- 99 teknik (mühendis ve mimar),
- 383 idari personel,
- 20 iklim değişikliği uzman yardımcısı,
- Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 84 sözleşmeli personel,
- Ayrıca Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum Projesi kapsamında 1500 kişi istihdam edilecek.