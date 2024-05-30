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        Haberler Gündem Çevre-Deniz WhatsApp İhbar Hattı hizmete alındı - Güncel Haberler

        Çevre-Deniz WhatsApp İhbar Hattı hizmete alındı

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sahil ve deniz üzerindeki kaçak yapıların önüne geçmek, vatandaşların plajlara rahat bir şekilde ulaşabilmesini sağlamak için 'Çevre - Deniz WhatsApp İhbar Hattı'nı devreye aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2024 - 19:58 Güncelleme: 30.05.2024 - 20:12
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        Çevre Deniz İhbar Hattı açıldı
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çevre dostu hizmetlerine devam ediyor. Bakanlık tarafından, sahil ve deniz üzerindeki kaçak yapıların önüne geçmek, vatandaşların plajlara rahat bir şekilde ulaşmasını sağlamak için ‘Çevre Deniz WhatsApp İhbar Hattı’nı aktif hale getirdi. Bir yandan vatandaşların sahil ve plajlara kolay ulaşmasını sağlamak, bir yandan da çevre kirliliğinin önüne geçilebilmesi amacıyla kurulan ihbar hattı; 7 gün 24 saat hizmet veriyor.

        KONUM, FOTOĞRAF VE VİDEO İLE İHBARDA BULUNULUYOR

        Bakanlık tarafından çevre ve deniz kirliliği şikayetlerinin görsellerle de desteklenebilmesi için hizmete alınan 0532 01 01 181 numaralı WhatsApp ihbar hattı ile vatandaşlar; konum bilgisi, fotoğraf ve video paylaşarak bildirimde bulunabiliyor.

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        ÇEVRE VE DENİZ KİRLİLİĞİ İHBARLARINA MOBİL ÇÖZÜM

        Vatandaşlar tarafından yapılan başvurular; yetkili operatörlerce kayıt altına alınarak elektronik ortamda anında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerine iletiliyor. Yetkililer tarafından yerinde denetim gerçekleştirilerek vatandaşların başvuruları çözüme kavuşturuluyor. Bu kapsamda, vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda yapılan takip ve incelemelerin ardından kıyıları işgal eden izinsiz yapıların da yıkımına başlandı.

        ALO 181 ÇAĞRI MERKEZİ ÜZERİNDEN DE İHBARDA BULUNULABİLİYOR

        Diğer taraftan, Bakanlık bünyesinde hizmet veren ALO 181 Çağrı Merkezi ile vatandaşların kentsel dönüşüm, tapu ve kadastro ile çevre konularındaki sorunları da çözüme kavuşturulmaya devam ediliyor. Vatandaşlar, ‘Çevre - Deniz WhatsApp İhbar Hattı’nın yanı sıra ALO 181 Çağrı Merkezi üzerinden de ihbarda bulunabiliyor.

        “ORTAK EVİMİZ DÜNYAMIZ İÇİN BİRLİKTE, 7 GÜN 24 SAAT ÇALIŞIYORUZ”

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Çevremizi ve denizlerimizi el birliğiyle, hassasiyetle koruyoruz. Devreye aldığımız 0532 01 01 181 numaralı ‘Çevre - Deniz WhatsApp İhbar Hattı’ ile vatandaşlarımızdan mesaj olarak gelen ihbarları değerlendiriyoruz. İl Müdürlüğü ekiplerimizi ihbarlara yönlendiriyor, mevzuata aykırı olduğunu tespit ettiğimiz durumlarda gerekli idari iş ve işlemleri uyguluyoruz. ‘Ortak Evimiz Dünyamız’ için birlikte, 7 gün 24 saat çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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        #çevre deniz ihbar hattı
        #mehmet özhaseki
        #haberler
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