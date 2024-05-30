Çevre-Deniz WhatsApp İhbar Hattı hizmete alındı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çevre dostu hizmetlerine devam ediyor. Bakanlık tarafından, sahil ve deniz üzerindeki kaçak yapıların önüne geçmek, vatandaşların plajlara rahat bir şekilde ulaşmasını sağlamak için ‘Çevre Deniz WhatsApp İhbar Hattı’nı aktif hale getirdi. Bir yandan vatandaşların sahil ve plajlara kolay ulaşmasını sağlamak, bir yandan da çevre kirliliğinin önüne geçilebilmesi amacıyla kurulan ihbar hattı; 7 gün 24 saat hizmet veriyor.

KONUM, FOTOĞRAF VE VİDEO İLE İHBARDA BULUNULUYOR

Bakanlık tarafından çevre ve deniz kirliliği şikayetlerinin görsellerle de desteklenebilmesi için hizmete alınan 0532 01 01 181 numaralı WhatsApp ihbar hattı ile vatandaşlar; konum bilgisi, fotoğraf ve video paylaşarak bildirimde bulunabiliyor.

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ÇEVRE VE DENİZ KİRLİLİĞİ İHBARLARINA MOBİL ÇÖZÜM

Vatandaşlar tarafından yapılan başvurular; yetkili operatörlerce kayıt altına alınarak elektronik ortamda anında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerine iletiliyor. Yetkililer tarafından yerinde denetim gerçekleştirilerek vatandaşların başvuruları çözüme kavuşturuluyor. Bu kapsamda, vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda yapılan takip ve incelemelerin ardından kıyıları işgal eden izinsiz yapıların da yıkımına başlandı.