Çeviri Ödülü Süleyman Doğru'nun

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İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından, Talât Sait Halman anısına, nitelikli edebiyat çevirilerini desteklemek amacıyla başlatılan Talât Sait Halman Çeviri Ödülü 2021 sahibi çevirmen Süleyman Doğru oldu. Seçici Kurul değerlendirmeleri sonucunda, 20 bin TL tutarındaki para ödülünün, Mario Vargas Llosa’nın 1981 tarihli çetrefilli, çok katmanlı tarihi romanı Dünya Sonu Savaşı’nı Türkçeleştirmekteki sabrı ve yaratıcılığı sebebiyle Süleyman Doğru’ya verilmesine karar verildi.

Talât Sait Halman Çeviri Ödülü Seçici Kurulu; Süleyman Doğru’ya verilen ödülün gerekçesini; “Süleyman Doğru, yer ve kişi isimlerini Portekizce vererek kitapta yansımasını bulan kültürel bir ayrışmaya yerinde bir çözüm bulmuş, diyalogları ve tasvirleri çevirirken hem orijinal metne sadık kalıp hem yaratıcı olmayı başarmıştır. Sözcük seçimleri, şiirsellik, ima ve mecaz gibi unsurların hakkını vermiş, Vargas Llosa’nın diline ve üslubuna, tasvir ettiği dünyanın kültürüne hâkim bir çevirmen olarak yazarın kullandığı dille uyumlu bir ritim tutturmuştur. Doğru, bu girift metindeki Hıristiyanlıkla ilgili kavramları ve terimleri Türkçeye taşımaktaki başarısıyla da övgüyü hak etmektedir. Bütün bu becerileriyle, teknik ve estetik açıdan İspanyolcadan Türkçeye çevrilen roman külliyatına benzersiz bir katkı sunmuştur.” olarak paylaştı.

Başkanlığını yazar Doğan Hızlan’ın üstlendiği Talât Sait Halman Çeviri Ödülü Seçici Kurulu; yazar, çevirmen ve eleştirmen Sevin Okyay; yazar ve çevirmen Ayşe Sarısayın; yazar ve çevirmen Yiğit Bener ile yazar ve çevirmen Kaya Genç’ten oluşuyor.