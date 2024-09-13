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        Haberler Gündem Cevdet Yılmaz: Terör en büyük zararı kalkınmaya verdi, demokrasiye verdi

        Cevdet Yılmaz: Terör en büyük zararı kalkınmaya verdi, demokrasiye verdi

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Terörle mücadelemiz, terör belasından bu bölgeyi kurtarmamız en büyük destekçimizdir. Ben hep söylüyorum, buradan da bir kez daha altını çizmek istiyorum; terör en büyük zararı bu bölgemize verdi. Terör en büyük zararı kalkınmaya verdi, demokrasiye verdi. Terörün olduğu yerde ne kalkınma olur ne de temel hak ve hürriyetlerinizi kamil bir şekilde olgun bir şekilde yaşayabilirsiniz. Terörün ortadan kalkmasıyla, huzur ve güven ortamının pekişmesiyle bugün Doğu ve Güneydoğu her zamankinden daha güçlü bir hale gelmiş durumda" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 20:47 Güncelleme: 13.09.2024 - 20:48
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        "Terör en büyük zararı demokrasiye verdi"
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, toplu açılış törenine katılmak üzere Bingöl’e geldi. Hisarcıklıoğlu Camisi’nin açılışına katılan Yılmaz, daha sonra Solhan ilçesine geçti. Yılmaz, ilçede yapımı tamamlanan Hükümet Konağı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Yeşilova Mahallesi 5 Hekimlik Aile Sağlığı ve 112 Çağrı Merkezi, İlçe Orman İşletme Şefliği İdari Bina ve Lojmanlar, Mutluca Deresi ve Yan Dereler 1. kısım taşkın Koruma İşi, Güneş Enerji Sistemi, Sabiha Bahçıvan Fen Lisesi ve diğer okulların açılış programına katıldı.

        Açılış programına Vali Ahmet Hamdi Usta, Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek, Zeki Korkutata, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. 8 projenin maliyetinin 420 milyon lira olduğunu belirten Yılmaz, “Solhan manevi değerleriyle, milli birlik ve beraberliğe verdiği önemle ülkemizin geleceğine sahip çıkmasıyla her zaman övgüyü hak eden bir ilçemizdir. Hizmetin en güzeline kalitelisine layık olan bir ilçemizdir. Solhan’ın her geçen gün, her geçen yıl gelişmesine, imkanlarının iyileşmesine birlikte şahitlik ediyoruz. Bugün de açılışını yaptığımız 8 eser ve güncel rakamlarla toplamda 420 milyon liralık bir yatırımı resmen açmış oluyoruz bugün. Aralarında Solhan Hükümet Konağı’mız var. İlçemizin deprem tehlikesi yüksek bir bölgede olduğunu unutmadan yatırımlarımızı en modern ve deprem yönetmeliklerine uygun bir şekilde hayata geçiyoruz. Halkımızın hem huzur içinde yaşayıp çalışabileceği hem de doğal afetlere karşı dirençli yapılar oluşturmak bizim en büyük önceliğimizdir. Bu projelerle sadece fiziki altyapıyı güçlendirmekle kalmıyor vatandaşlarımıza güvenli bir ortamda yaşama ve çalışma imkanı sunmuş oluyoruz” dedi.

        "DOĞU VE GÜNEYDOĞU HER ZAMANKİNDEN DAHA GÜÇLÜ BİR HALE GELMİŞ DURUMDA"

        Huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla Doğu ve Güneydoğu’nun her zamankinden daha güçlü bir hale geldiğini ifade eden Yılmaz, “Doğusuyla batısıyla 81 ilimiz 973 ilçemiz için nasıl çalışıyorsak Solhan için de aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Bizler halka efendilik yapmak için değil hizmetkar olmak için geldik. Hepimiz bu anlayıştayız. Halka kim hizmet ettiyse en kıymetli kişi odur. Hizmet etmediyse, halka tepeden bakan halkın değerlerinden uzak düşen yöneticilerin hiçbir zaman başarılı olmayacağını belirtmek istiyorum. Aslında bugün açılışını yaptığımız yatırımlar ülkemizin dört bir yanında sağlanan kazanımların birer örneğidir. Yıllarca bölgede refah artışını engelleyenlerin ortadan kalkmasıyla milletimiz hakiki kimliğini bulmaya başlamış çok farklı bir ortamı teneffüs etmeye başlamıştır. Terörle mücadelemiz, terör belasından bu bölgeyi kurtarmamız en büyük destekçimizdir. Ben hep söylüyorum buradan da bir kez daha altını çizmek istiyorum; terör en büyük zararı bu bölgemize verdi. Terör en büyük zararı kalkınmaya verdi, demokrasiye verdi.

        Terörün olduğu yerde ne kalkınma olur ne de temel hak ve hürriyetlerinizi kamil bir şekilde olgun bir şekilde yaşayabilirsiniz. Terörün ortadan kalkmasıyla, huzur ve güven ortamının pekişmesiyle bugün Doğu ve Güneydoğu her zamankinden daha güçlü bir hale gelmiş durumda. Bir taraftan farklılıklarımızı zenginlik bilerek, tüm farklılıklarımızı demokratik bir ortamda özgür bir ortamda yaşıyoruz. Diğer taraftan da kalkınma sürecimizi hızlandırıyoruz. Güvenliğin olmadığı bir yere yatırım gelir mi? Turist gelmez, nitelikli eleman gelmez. Dolayısıyla şimdi çok şükür Bingöl Solhan yatırım ortamı olarak çok iyi bir noktada. Ve inşallah bu huzur ve güven ortamında cumhurbaşkanımızın liderliğinde mücadelemizi, demokrasi mücadelemizi, kalkınma mücadelemizi daha ileri noktalara da taşıyacağız” diye konuştu.

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