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        Haberler Kültür-Sanat Müzik ÇEV Sanat'ın genç keman sanatçısından büyük başarı

        ÇEV Sanat'ın genç keman sanatçısından büyük başarı

        ÇEV Sanat'ın 17 yaşındaki genç keman sanatçısı Bade Daştan, dünyanın en önemli müzik okullarından Amerika'daki Curtis Institute of Music'in elemelerini başarıyla geçti. Yüzlerce başvuru arasından yapılan elemeleri geçen 3 sanatçı arasından birinci olan Daştan, okula tam burslu kabul edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2024 - 11:03 Güncelleme: 26.03.2024 - 11:07
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        ÇEV Sanat'ın genç keman sanatçısından büyük başarı
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        Müzikal anlamda sanatsal üstün yetenek arayışı için sınav açan ve her yıl çeşitli enstrümanlardan toplam 10 öğrenciyi kabul eden Curtis Institute of Music, 2024 – 2025 eğitim yılında keman bölümü için genç keman sanatçısı Bade Daştan’ı seçti.

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        TÜM JÜRİDEN TAM NOT ALAN TEK ADAY

        Shmuel Ashkenazi, Benjamin Beilman, Pamela Frank Herbert R., Midori, Ida Kavafian, Nina von Maltzahn ve Erin Keefe’nin jüri olarak yer aldığı 3 aşamalı sınavda tüm jüriden tam not alan tek aday olan Bade Daştan, 1’inci seçilerek büyük başarı sağladı.

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        Sınav sonunda adaylar için jüri kendi arasında değerlendirme yaparken, Midori’nin ilk sözünün “Kesinlikle Bade” olduğu bildirildi.

        Sınavın ardından Bade Daştan’ı tebrik eden jüri üyeleri ve Shmuel Ashkenazi, Bade için “Bade sadece büyük bir yetenek değil, o bambaşka, eşsiz bir yetenek!” diyerek açıklama yaptı.

        ÇEV Sanat, “Genç Yetenekler” projesi kapsamında 10 yaşından beri Bade Daştan’ın eğitimine destek veriyor.

        2007 doğumlu üstün yetenekli genç kemancı dünyaca kabul görmüş otoritelerden aldığı övgü dolu yorumlar ve en üst düzey eğitimiyle, Türkiye’nin dünyaya tanıtımında önemli rol oynayacak bir yıldız sanatçı olarak parlıyor!

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        #Bade Daştan
        #ÇEV Sanat
        #Curtis Institute of Music
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