“Cesetler Hattı”: İsrail’in işgal ve soykırım politikalarının korkunç boyutu

İsrail’in Netzarim Koridoru’nda işgalci askerler tarafından kullanılan “Cesetler Hattı” adı verilen uygulama, sivillerin vahşice katledilmesi ve cesetlerin köpeklere bırakılmasıyla karakterize ediliyor. İsrailli askerlerin itiraflarına dayanan bu uygulama, Filistinlilerin yaşam hakkını tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor. Haaretz’in haberine göre, İsrail askerleri, bölgede hareket eden her Filistinliyi –çocuk ya da yaşlı ayrımı yapmaksızın– hedef alıyor ve öldürüyor. Cesetler ise yerinde bırakılıyor ve köpeklere parçalatılıyor.

REKLAM advertisement1 İsrail’in Sistematik Katliam Politikası Netzarim Koridoru, tamamen Filistinlilerden arındırılmış ve İsrail işgali altında ölüm bölgesine dönüştürülmüş bir alan. İsrailli bir askerin ifadelerine göre, bu bölgede “görüş alanına giren herkesin vurulması gerektiği” bir ölüm hattı oluşturulmuş durumda. İşgalci askerler, öldürülen Filistinlileri hemen terörist olarak ilan ediyor ve öldürülen kişi sayısı üzerinden kendi aralarında rekabet ediyor. Bir İsrail askeri, “Birlikler arasında öldürülen Filistinliler üzerinden yarış vardı; daha çok sivil öldürmek, daha başarılı bir operasyon olarak görülüyordu” diyerek vahşeti gözler önüne seriyor.

REKLAM Çocukların ve Sivillerin Hedef Alınması Haaretz’de yer alan tanıklıklar, İsrail’in işgal politikalarının sadece toprak gaspıyla sınırlı kalmadığını, sivillere ve çocuklara yönelik doğrudan bir soykırım hedeflediğini ortaya koyuyor. Bir İsrail askeri, 16 yaşındaki bir çocuğun vurulmasını şu sözlerle anlatıyor: “Çocuk sadece bir sivilmiş, ama komutanımız bizi tebrik etti ve daha fazla ‘terörist’ öldürmemizi istedi. Oysa çocuk silahsızdı ve yalnızca ailesine ulaşmaya çalışıyordu.”

Cesetler Köpeklere Bırakılıyor, Geriye Utanç Kalıyor İsrail askerleri, öldürdükleri sivillerin cesetlerini köpeklere bıraktıklarını ve sonrasında buldozerlerle gömdüklerini itiraf ediyor. Bir asker, “Bu uygulamalar sadece Filistinlileri öldürmüyor, bizi de insanlıktan çıkarıyor” diyerek, İsrail’in işgalci politikalarının yalnızca Filistin halkına değil, kendi askerlerine de zarar verdiğini belirtiyor.

REKLAM Uluslararası Hukukun Ayaklar Altına Alınması Haaretz’in haberinde, İsrail ordusunun Gazze’de uluslararası hukuku tamamen hiçe sayarak hareket ettiği açıkça belirtiliyor. Eskiden hava saldırısı düzenlemek için Genelkurmay Başkanlığı onayı gerekirken, artık daha alt düzey komutanlar bu tür saldırılara karar verebiliyor. Bu, İsrail’in Gazze’deki keyfi ve hukuksuz uygulamalarını daha da artırmış durumda.

İsrail’in İşgal ve Soykırım Suçları Tescillenmeli İsrail’in Gazze’de uyguladığı bu politikalar, yalnızca bir işgalci gücün toprak üzerindeki hak iddiası değil; aynı zamanda sivillere yönelik sistematik bir soykırımın açık delilidir. Filistinlilerin yaşam hakkını gasp eden, onları topraklarından sürgün eden ve cesetlerini bile aşağılayan bu uygulamalar, uluslararası toplumu İsrail’in işlediği savaş ve insanlık suçlarına karşı acilen harekete geçmeye çağırıyor.

Sonuç: İsrail’in Vahşeti ve Uluslararası Toplumun Sorumluluğu Gazze’deki bu insanlık dışı uygulamalar, İsrail’in sadece işgalci değil, aynı zamanda bir katliam ve soykırım faili olduğunu tescilliyor. Filistin halkının maruz kaldığı bu vahşet karşısında uluslararası toplumun sessizliği, adalet ve insan hakları adına büyük bir utançtır. İsrail’in işgal politikalarına karşı derhal etkili adımlar atılmalı ve Filistin halkına yönelik bu soykırım sonlandırılmalıdır.