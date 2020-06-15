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Türkiye girişimcilik ekosisteminde, girişiminde başarılı olanların yeni bir girişim serüvenine atılma oranı son zamanlarda artıyor.

Bu girişimcilerden 11Sight'ın kurucusu Ercan Gümüş, çerez ayarlarını alan ve barındıran bir yerli şirket kurmak hedefiyle Efilli Rıza'yı hayata geçirdiğini duyurdu.

Çerez ayarlarını alan ve barındıran Efilli Rıza'nın, web siteye gelen kullanıcılara toplamak istedikleri çerez bilgileri hakkında detaylı bilgi verme ve izinleri yönetebilmelerine olanak sağlarken, sitenin sorunsuz şekilde çalışabilmesi için de gereken zorunlu çerezleri seçebilmeyi sağladığı belirtildi.

Efilli Rıza Kurucusu Ercan Gümüş, "Sloganımız 'Türkiye’de olan Türkiye’de kalır'. Bu amaçla yola çıktık. 2018 verilerine göre Türkiye’de 1 milyon 100 bin domain var, bu anlamda bakarsanız yapacak çok işimiz var. KOSGEB ve Türk Telekom’dan 500 bin TL kadar bir destek aldık, ayrıca TEB Girişim Evi desteklerinden faydalandık. Efilli Rıza ile toplanan izin verilerinin tamamı ülke içindeki sunucularda depolanmaktadır. Verilerinizin tamamıyla güvende olduğundan emin olabilirsiniz" dedi.