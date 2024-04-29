Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ceren Karakoç'tan eşi Osman Karakoç'a: Sevgili iyi ki doğdun - Magazin haberleri

        Ceren Karakoç'tan eşi Osman Karakoç'a: Sevgili iyi ki doğdun

        SHOW TV'de yayınlanan izlenme rekortmeni 'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nursema'sı Ceren Karakoç, kendisi gibi oyuncu olan eşi Osman Karakoç'un 40'ıncı yaş gününü romantik bir paylaşımla kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2024 - 10:46 Güncelleme: 29.04.2024 - 10:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Nursema' karakterine hayat veren Ceren Karakoç, 2013'ten beri meslektaşı Osman Karakoç ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.

        • 2

          Zaman zaman eşiyle aşk dolu anlarını sosyal medya hesabı üzerinden gözler önüne seren Ceren Karakoç, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

        • 3

          "SENİ SEVİYORUM"

          Ceren Karakoç, 40'ıncı yaşına giren eşi Osman Karakoç'un doğum gününü kutladı. Eşiyle olduğu bu karesini yayımlayan Karakoç; "Sevgili iyi ki doğdun, seni seviyorum" ifadelerini kullandı.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşecek
        Şehitlik kararı iptal edilen aile AYM'ye başvurdu
        Şehitlik kararı iptal edilen aile AYM'ye başvurdu
        Borsa haftaya rekorla başladı
        Borsa haftaya rekorla başladı
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Threads, Türkiye'de kullanıma kapatıldı
        Threads, Türkiye'de kullanıma kapatıldı
        Fenerbahçe'de hedef Matip!
        Fenerbahçe'de hedef Matip!
        Anne ile gelin alevlerin ortasında kaldı! Tandır faciası!
        Anne ile gelin alevlerin ortasında kaldı! Tandır faciası!
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        2 çocuğunun annesi Buse'yi tüfekle katletti!
        2 çocuğunun annesi Buse'yi tüfekle katletti!
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
        "Herkes kendi burnuna baksın"
        "Herkes kendi burnuna baksın"
        Kartal yuvaya dönüyor!
        Kartal yuvaya dönüyor!
        8 saat uyku şart mı?
        8 saat uyku şart mı?
        İkinci elde 'kredi' freni
        İkinci elde 'kredi' freni
        Eski nişanlısını öldürüp müebbet almıştı! Sıcak gelişme!
        Eski nişanlısını öldürüp müebbet almıştı! Sıcak gelişme!
        Gözler İspanya Başbakanı'nda: İstifa edecek mi?
        Gözler İspanya Başbakanı'nda: İstifa edecek mi?
        Cezaevinden çıktı, evinin önünde öldürüldü! Kanlı pusu aydınlandı!
        Cezaevinden çıktı, evinin önünde öldürüldü! Kanlı pusu aydınlandı!
        EYT’nin birinci yılında neler oldu?
        EYT’nin birinci yılında neler oldu?
        Endemik dağ lalelerinin üzerinde drift!
        Endemik dağ lalelerinin üzerinde drift!
        Hortum vurdu, acil durum ilan edildi!
        Hortum vurdu, acil durum ilan edildi!
        Habertürk Anasayfa