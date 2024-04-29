Ceren Karakoç'tan eşi Osman Karakoç'a: Sevgili iyi ki doğdun
SHOW TV'de yayınlanan izlenme rekortmeni 'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nursema'sı Ceren Karakoç, kendisi gibi oyuncu olan eşi Osman Karakoç'un 40'ıncı yaş gününü romantik bir paylaşımla kutladı
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SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Nursema' karakterine hayat veren Ceren Karakoç, 2013'ten beri meslektaşı Osman Karakoç ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.
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Zaman zaman eşiyle aşk dolu anlarını sosyal medya hesabı üzerinden gözler önüne seren Ceren Karakoç, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
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"SENİ SEVİYORUM"
Ceren Karakoç, 40'ıncı yaşına giren eşi Osman Karakoç'un doğum gününü kutladı. Eşiyle olduğu bu karesini yayımlayan Karakoç; "Sevgili iyi ki doğdun, seni seviyorum" ifadelerini kullandı.
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