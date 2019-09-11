11 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
DHA'nın haberine göre; olay, 1 Eylül akşamı Ataşehir'de meydana geldi. Şarkıcı Rafel El Roman'ın eski eşi olan 6 aylık hamile Ceren Kaplakarslan, annesi Nuray Deveci Yeşiltepe ile birlikte bebeğinin kontrolü için özel hastaneye gitti.
Bir süre sonra hastaneye, Kaplakarslan'ın sevgilisi Temel Kankıran da geldi. Kontrolün ardından hastaneden çıkıp annesiyle birlikte aracına doğru yürüyen Ceren Kaplakarslan'ın yanına yaklaşan Kankıran, "Seninle konuşmam lazım" dedi.
TABANCANIN KABZASIYLA ANNE VE KIZA VURDU
İkili, beraber yürürken, tartışma çıktı. Tartışma sırasından Temel Kankıran, belindeki tabancayı çekip, Ceren Kaplakarslan'ın başına dayadı. Araya giren Nuray Deveci Yeşiltepe, kızını araca bindirdi ancak Temel Kankıran, bu kez de silahın kabzasıyla Yeşiltepe'ye vurdu. Araçtan inen Ceren Kaplakarslan'ın yüzüne de tabancanın kabzasıyla vuran Temel Kankıran, anne ve kızı yerde tekmeledi. Bu sırada çevre sakinleri olaya müdahale etti. Yaralanan Ceren Kaplakarslan ile annesi, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
'KAFAMA SİLAH DAYADI'
Olayla ilgili Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polisin ifadesine başvurduğu manken ve oyuncu Ceren Kaplakarslan, annesiyle birlikte yaşadıkları korku dolu dakikaları anlattı.
Kaplakarslan, "Yaklaşık 2,5 yıl önce Temel Kankıran ile yaşamaya başladım. Kendisinden 6 aylık hamileyim. 1 yıl önce de ayrıldım. Ancak 2 ay ayrı kaldıktan sonra beni tehdit etmeye başladı. Bunun üzerine tekrar birlikte olduk. Olay günü annemle birlikte bebeğin kontrolü için hastaneye gittik. Temel beni aradı, daha sonra yanıma geldi. Hastaneden çıktık, aracıma doğru yürüdüğümüz sırada bana, 'Seninle bir şey konuşacağım' dedi. Beraber yürümeye başladık. Bu sırada Instagram ile ilgili sorular sordu. Bunun üzerine tartışmaya başladık. Belinden çıkardığı silahı kafama dayadı. Bu sırada annem araya girdi. Beni araca bindirdi" dedi.
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