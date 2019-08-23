23 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünya çapında birçok şirketin katıldığı ve sektörün ileri gelenlerinin değerlendirdiği 2019 Stevie Uluslararası İş Ödülleri’nde Türk Ekonomi Bankası’nın (TEB) dijital bankacılık platformu CEPTETEB, Altın Ödül kazandı. Kullanıcı dostu özellikleriyle ön plana çıkan CEPTETEB’in Mobil Site ve Mobil Uygulama kategorisinde ödül kazandığı yarışmaya 70’i aşkın ülkeden 10 binin üzerinde başvuru yapıldı. CEPTETEB’in Mobil Site ve Mobil Uygulama kategorisinde Altın Ödül’e layık görülmesinde ise tüketicilerine sunduğu kullanıcı dostu hizmetler, kullanım kolaylığı ve performansı yatıyor. Yarışmanın jüri üyelerine göre CEPTETEB’in 1,4 milyon üyesine sağladığı Mobil Cüzdan, TEB FX, Mobil Ödeme, QR Kod veya Temassız Ödeme gibi kolaylıklar ve bunların kullanıcılara göre kişiselleştirebilmesi; Altın Ödül’ün kazanılmasında önemli etken sayılırken, sektörü ileriye taşıyan bir yenilik olarak da görüldü. Jüri aynı zamanda CEPTETEB’in tüketicilerine dijital bankacılığın kapasitelerini eksiksiz olarak sunduğunu da belirtti.
DİJİTALE YATIRIM YAPAN İLK BANKALARDAN BİRİ
CEPTETEB’i kullanıcıların deneyimlerinden gelen talepler doğrultusunda sürekli geliştirdiklerini ve bu çalışmaların sonucunda ulusal ve uluslararası birçok ödül kazandıklarını belirten TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, CEPTETEB ile kazandıkları Altın Ödül’den dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi. Mendi “Dijital kanalların kullanımı her geçen gün artıyor. Biz de TEB olarak 2000’li yılların başında dijital bankacılığa giriş yapan ve bu alanda yatırım yapan ilk bankalardan biriyiz. Tabii bu öncülüğümüzü her geçen gün kendimizi yenileyerek güçlendiriyor ve dijital dünyadaki deneyimimizle yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bu çalışmalarımızın bir sonucu olarak bu yıl 16’ıncısı düzenlenen Stevie Ödülleri’nde CEPTETEB ile Mobil Site ve Mobil Uygulama kategorisinde Altın Ödül almaya hak kazandık. Önümüzdeki dönemde de bu alandaki çalışmalarımızla müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!