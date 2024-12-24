CENTCOM: DEAŞ'ı hedef aldık

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) 23 Aralık tarihinde düzenledikleri bir operasyonla DEAŞ unsurlarını hedef aldıklarını duyurdu.

CENTCOM, X hesabı üzerinden yapılan açıklamada "Daha önce Rusya ve Rejim güçleri tarafından kontrol edilen bölgelerde ortaya çıkan DEAŞ unsurlarına saldırı düzenledik. Düzenlenen saldırı sonucunda 2 DEAŞ militanı etkisiz hâle getirilirken silah yüklü bir kamyon da imha edildi." denildi.

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CENTCOM Forces Kill ISIS Operatives, Destroy Truckload of Weapons in Syria Airstrike



On Dec. 23, U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted a precision airstrike in the Dayr az Zawr Province, Syria, killing two ISIS operatives and wounding one.



The terrorists were moving a… pic.twitter.com/YxaL8mKxnd — U.S. Central Command (@CENTCOM) December 24, 2024 Suriye'deki güvenlik boşluğundan istifade etmeye çalışan DEAŞ unsurlarıyla ilgili Iraklı yetkililer de açıklamada bulunmuş ve DEAŞ'ın yeniden yapılanmaya çalıştığına dair istihbaratları olduğunu dile getirmişti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise DEAŞ'lı hükümlülerin denetiminin Şam'daki yeni yönetime devredilmesi gerektiğini ve DEAŞ ile mücadelenin YPG terör örgütünü korumak için suistimal edilmemesi gerektiğini belirterek uyarılarda bulunmuştu.