Cennet hurması ya da Trabzon hurması olarak da adlandırılan bu besin; diyet lifi açısından oldukça zengindir. 100 gr cennet hurması 3,6 gr lif içerir. Antioksidan kapasitesi çok fazla olan bu besinin 100gr'ı 70 kalori içermektedir.

Cennet Hurmasının Faydaları Nelerdir?

Kilo Verdirir: Cennet hurması meyvesi çok az yağ içeriğine sahiptir. Karbonhidrat içeriği de oldukça düşüktür ve bu nedenle diyet yapan ve iyi bir diyet yaparak ekstra kilolarını vermek isteyenler bu meyveden büyük ölçüde faydalanabilir. Çok fazla kilo vermek için değil de iyi bir kiloyu korumak için düşük kalorili bir diyet uygulamak isteyenler, cennet hurmasına güvenebilirler.

Cennet hurması meyvesi çok az yağ içeriğine sahiptir. Karbonhidrat içeriği de oldukça düşüktür ve bu nedenle diyet yapan ve iyi bir diyet yaparak ekstra kilolarını vermek isteyenler bu meyveden büyük ölçüde faydalanabilir. Çok fazla kilo vermek için değil de iyi bir kiloyu korumak için düşük kalorili bir diyet uygulamak isteyenler, cennet hurmasına güvenebilirler. Hemoroit Hastalarına İyi Gelir: Cennet hurmasının anti-hemorajik özelliklere sahip olduğu bilinmektedir. Eski zamanlardan beri hemoroit yaralarında aşırı kanamanın kontrol edilmesinde kullanılmaktadır.

Cennet hurmasının anti-hemorajik özelliklere sahip olduğu bilinmektedir. Eski zamanlardan beri hemoroit yaralarında aşırı kanamanın kontrol edilmesinde kullanılmaktadır. Sindirim Sistemini Düzenler: Lifler, bildiğiniz gibi, iyi bağırsak hareketleri için gereklidir. Bu lif bakımından zengin meyvelerin düzenli kullanımı bağırsak hareketiyle ilgili sorunları hafifletebilir ve böylece sağlıklı bir sindirim sisteminin korunmasının yolunu açabilir. Cennet hurmasında bulunan bileşenler, bağırsak hareketini düzenler, böylece ishalden kurtulma sağlar. Bu da sindirim sistemini sağlıklı tutmaya yardımcı olur.

Lifler, bildiğiniz gibi, iyi bağırsak hareketleri için gereklidir. Bu lif bakımından zengin meyvelerin düzenli kullanımı bağırsak hareketiyle ilgili sorunları hafifletebilir ve böylece sağlıklı bir sindirim sisteminin korunmasının yolunu açabilir. Cennet hurmasında bulunan bileşenler, bağırsak hareketini düzenler, böylece ishalden kurtulma sağlar. Bu da sindirim sistemini sağlıklı tutmaya yardımcı olur. Şeker Hastaları İçin Faydalıdır: Diyabet hastası olanlar açlık arzusuna eğilimlidir ve bu da çok sık görülür. Zengin lifli yiyecek olan cennet hurması açlık seviyelerini frenlemek için şeker hastaları tarafından tüketilebilir. Meyvenin kandaki şeker seviyesini de düzenlediği bilinmektedir.

Diyabet hastası olanlar açlık arzusuna eğilimlidir ve bu da çok sık görülür. Zengin lifli yiyecek olan cennet hurması açlık seviyelerini frenlemek için şeker hastaları tarafından tüketilebilir. Meyvenin kandaki şeker seviyesini de düzenlediği bilinmektedir. Hipertansiyon İçin İyidir: Sodyum, aşırı diyete dahil edildiğinde hipertansiyonu tetikleyebilir. Trabzon hurması, düşük sodyum seviyelerine sahip olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, hipertansiyonu olanlar için tasarlanmış dengeli bir düşük sodyum diyetinin bir parçası olarak kullanılabilir.

Sodyum, aşırı diyete dahil edildiğinde hipertansiyonu tetikleyebilir. Trabzon hurması, düşük sodyum seviyelerine sahip olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, hipertansiyonu olanlar için tasarlanmış dengeli bir düşük sodyum diyetinin bir parçası olarak kullanılabilir. Kanserle Savaşır: Zengin bir antioksidan kaynağı olan bu meyve, serbest radikalleri azaltmaya yardımcı olur. Aksi takdirde serbest radikaller hücreye zarar verebilir ve kanseri tetikleyebilir. İçeriğinde yer alan A vitaminin yanı sıra shibuol ve betulinik asitin varlığı, bu meyvenin kanserle mücadele özelliklerini zenginleştirir.

Zengin bir antioksidan kaynağı olan bu meyve, serbest radikalleri azaltmaya yardımcı olur. Aksi takdirde serbest radikaller hücreye zarar verebilir ve kanseri tetikleyebilir. İçeriğinde yer alan A vitaminin yanı sıra shibuol ve betulinik asitin varlığı, bu meyvenin kanserle mücadele özelliklerini zenginleştirir. Karaciğeri Temizler: Cennet hurması zararlı oksijen kaynaklı serbest radikalleri temizleyen antioksidanlar açısından zengindir. Ayrıca toksik maddelerin etkisini azaltır ve hücre hasarını önler. Bu sonunda detoksifiye bir vücut ve sağlıklı bir karaciğer ile sonuçlanır.

Cennet hurması zararlı oksijen kaynaklı serbest radikalleri temizleyen antioksidanlar açısından zengindir. Ayrıca toksik maddelerin etkisini azaltır ve hücre hasarını önler. Bu sonunda detoksifiye bir vücut ve sağlıklı bir karaciğer ile sonuçlanır. Enerji Verir: Cennet hurması yüksek potasyum ve şeker içeriğinden dolayı doğal bir enerji verici olarak kabul edilir. Günde 1 adet tüketilen cennet hurması herhangi bir güç dolu aktiviteyi gerçekleştirmek için bize anında enerji verebilir. Yorgunluk ve stresin giderilmesi için iyi bir seçimdir.

Cennet hurması yüksek potasyum ve şeker içeriğinden dolayı doğal bir enerji verici olarak kabul edilir. Günde 1 adet tüketilen cennet hurması herhangi bir güç dolu aktiviteyi gerçekleştirmek için bize anında enerji verebilir. Yorgunluk ve stresin giderilmesi için iyi bir seçimdir. Antioksidant Kaynağı: Sağlık için yaralı olan değerli antioksidanları içerir. Taze meyvesi, likopen, lutein, zea-ksantin, kripto-ksantin, beta-karoten ve A vitamini gibi diğer antioksidanları da içerir. Aynı zamanda bu bileşikler, çeşitli hastalık süreçlerinde rol oynayan, vücudun savunma sistemini bozan metaboliklere karşı, vücudumuzu koruyucu etki gösterir.

C Vitamini Kaynağı: Önemli bir C vitamini kaynağıdır. Kuvvetli bir antioksidan olan C vitamini, enfeksiyonlara karşı vücut direncini artırır. Günlük C vitamini gereksiniminin %12,52’sini 100 gr Trabzon hurması ile karşılayabilirsiniz.

Önemli bir C vitamini kaynağıdır. Kuvvetli bir antioksidan olan C vitamini, enfeksiyonlara karşı vücut direncini artırır. Günlük C vitamini gereksiniminin %12,52’sini 100 gr Trabzon hurması ile karşılayabilirsiniz. Bakır Deposu: Potasyum, mangan, bakır ve fosfordan oldukça zengin olan cennet hurmasının 100 gr'ı, günlük mangan içeriğinin %15'ini, günlük bakır içeriğinin ise %12'sini kapsar. Bakır içeriği, bağışıklık sistemi desteklediğinden, savunma sistemini kuvvetlendiren enzim yapısına katılır. Yani, vücudu savunan mekanizmaların çalışmasına yardımcı olur. Bakır da en az mangan kadar bağışıklık sistemi desteklemesinin yanında, kırmızı kan hücrelerinin de yapımını sağlar.

Potasyum, mangan, bakır ve fosfordan oldukça zengin olan cennet hurmasının 100 gr'ı, günlük mangan içeriğinin %15'ini, günlük bakır içeriğinin ise %12'sini kapsar. Bakır içeriği, bağışıklık sistemi desteklediğinden, savunma sistemini kuvvetlendiren enzim yapısına katılır. Yani, vücudu savunan mekanizmaların çalışmasına yardımcı olur. Bakır da en az mangan kadar bağışıklık sistemi desteklemesinin yanında, kırmızı kan hücrelerinin de yapımını sağlar. Mide Bağırsak Sorunlarına Son: Lif içeriğinin yüksek olması, mide-bağırsak sisteminin çalışmasını sağlayarak, kabızlığı önleyecektir. Mide bağırsakta oluşabilecek irritabl bağırsak sendromunu engeller.

Lif içeriğinin yüksek olması, mide-bağırsak sisteminin çalışmasını sağlayarak, kabızlığı önleyecektir. Mide bağırsakta oluşabilecek irritabl bağırsak sendromunu engeller. Kalp Sağlığına Kalkan: Yüksek lif hipertansiyonu önlerken, kalp sağlığını da korumaktadır. Bağışıklığı kuvvetlendirerek, hastalıklara karşı koruyucu etki sağlar. Karbonhidrat içeriğinin yüksek olmasından dolayı, şeker hastalığı olan bireylerin 1 orta boy cennet hurmasının yarısının bir ara öğünde tüketmelidirler. Yüksek karbonhidrat içeriğine bağlı fazla tüketildiğinde kan şekerini yükseltir. Diyabetli bireyleri dikkatli olması gerekmektedir.