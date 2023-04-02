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Cenk Tosun, Fenerbahçe karşısında golle tanıştı!

Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında ilk yarısını 1-0 geride tamamladığı derbide Cenk Tosun'un golüyle skora dengeyi getirdi. Milli futbolcu Fenerbahçe ağlarını kariyerinde ilk kez havalandırdı! Redmond'ın asistiyle bir gol daha bulan Cenk, 15. kez rakip olduğu Fenerbahçe'nin ağlarını bir maçta iki kez sarstı

Giriş: 02.04.2023 - 22:18 | Güncelleme: ABONE OL
Cenk Tosun, Fenerbahçe karşısında golle tanıştı!
HABERTURK.COM

Spor Toto Süper Lig 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yapılan derbi maçta karşı karşıya gelirken ilk 45 dakika sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi; Beşiktaş, Cenk Tosun ile skora dengeyi getirdi.

58. dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Redmond ortasını yaptı. Altıpas içinde topa hareketlenen Cenk Tosun, Arao'dan önce topa kafa vuruşu yaparak uzak köşeden ağlarla buluşturdu.

Beşiktaş bu golle Fenerbahçe ağlarını kariyerinde ilk kez sarsarken ikili 4 dakika sonra bir kez daha sahne aldı.

Redmond'ın şık ara pasında Altay ile karşı karşıya kalan Cenk Tosun vuruşuyla bu kez Beşiktaş'ı öne geçirdi.

Milli futbolcu daha önce ligde 14 kez Fenerbahçe'ye karşı forma giymiş ve gol atamamıştı.

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