Düğünde çekilen karelerini yayınlayan Tosun, paylaşımına şu notu düştü:

Diğer yarım, güzel eşim... Dünyaya bir daha gelsem, yine seni seçerim. Dört yıl önce iki kişi olarak başladığımız yolda bugün dört kişiyiz. Çocuklarımız ile uzun yıllar birlikte olmamız en büyük dileğim.

Beni seçtiğin, eşim ve çocuklarımın annesi olduğun için sana minnettarım. Seni çok seviyorum kraliçem. 2016'da bugün hayatımın aşkıyla evlendim.