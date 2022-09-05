OĞUZHAN AKGÜN: YAPMADIĞIM EYLEMİN ÖZRÜ DE OLAMAZ

Ankaragücü cephesi tarafından dün gece yaşanan olaylarının sorumlusu olarak gösterilen Siyah-beyazlı oyuncu Oğuzhan Akgün de bir açıklama yaparak suçlamaları reddetti.

Akgün açıklamasında, "Maçın son dakikalarında rakip kulübeden ve tribünden bizlere yönelik tüm tepkilere rağmen, çok dikkat ederek heyecanımızı normal bir şekilde yaşadık. Rakip takım kulübesinden çıkan ve benim yanıma kadar gelen kişinin hakaretine rağmen, benim rakip takımın herhangi bir sporcusuna ya da taraftarına küfür etmem söz konusu dahi olamaz. Yapmadığım eylemin özrü de olamaz" ifadelerini kulandı.