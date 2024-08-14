Cenk Ergün'den Zaha ve Kerem Aktürkoğlu için transfer açıklaması!
Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Florya'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.
"ZAHA'NIN AYRILMA TALEBİ OLDU"
Wilfred Zaha'nın transfer durumuyla ilgili Cenk Erdün, "Devam eden süreçle ilgili bilgi verdiğimizde etkileyebiliyor. Zaha'nın ayrılma talebi oldu. Bizler de şartlar yerine getirilirse kabul edilir dedik. Bu süreç devam ediyor. Eğer görüşmeler istenilen şekilde devam ederse gerekli açıklamalar yapılacaktır." dedi.
"DERRICK KÖHN İLE İLGİLİ TARAFIMIZA RESMİ TEKLİF OLDU"
Köhn'e transfer teklifi olduğunu dile getiren Ergün, "Derrick Köhn ile ilgili bir transfer talebi oldu. Tarafımıza resmi teklif oldu. Oyuncunun tercihi, teklifi değerlendirmemek oldu. Köhn ile ilgili bir gelişme yok şu an. Önümüzde tam 1 ay var, transfer süreci var. Bu zaman içerisinde transfer teklifi olabilir mi, oyuncunun gitme ihtimali var mı, başka ayrılanlar olabilir mi? Başka değerlendirmeler olabilir. Şu an için böyle bir süreç yok." ifadelerini kullandı.
"KEREM YURT DIŞINA GİTMEK İSTEDİĞİNİ BİLDİRDİ"
Kerem Aktürkoğlu'nun transfer aşaması hakkında konuşan Cenk Ergün, "Kerem Aktürkoğlu, sadece Galatasaray'ın değil Türk futbolunun çok değerli bir futbolcusu. Kerem, yaşadığı şampiyonluklar ve geldiği noktada yurt dışında kariyerine devam etme konusunda daha açık olduğunu bize bildirdi. Bizler de Kerem'in de uygun göreceği, kulübün tatmin olacağı teklifler olursa değerlendirebileceğimizi söyledik. Kerem'e ilgiler var ama şu anda transfer gerçekleşme noktasında değiliz." dedi.
"GİDEN OLURSA TAKVİYE YAPILACAKTIR"
Cenk Ergün, "Elimizdeki kadro ve yabancı oyuncularımızın sayısı da doğru orantılı. Kendisine yeni transfer, kiralık baktığımız oyuncular var. Kendi bilgileri doğrultusunda gerçekleşiyor. Öncelikle bunları çözmeliyiz. Giden olursa takviye yapılacaktır. Şimdiye kadar olan transferlerde daha zorlandık; başkanımızın da dediği gibi 3 pozisyonla ilgili transfer yapacağız dedik, 3 transfer de bitti. Avrupa'da anormal bir oyuncu transferi trafiği yok. İstenen rakamlar, maaş talepleri çok yüksek. Bundan sonraki süreçte bize daha kolay değerlendirebileceğimiz, daha çabuk aksiyon alabileceğimiz fırsatlar doğacaktır." diyerek sözlerini noktaladı.