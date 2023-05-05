Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Magazin Mersin'de düzenlenen Cengiz Kurtoğlu konserinde yangın çıktı - Magazin haberleri

Cengiz Kurtoğlu konserinde yangın çıktı

Mersin'de AK Parti Teşkilatı'nın düzenlediği Cengiz Kurtoğlu konserinde yangın çıktı. Kurtoğlu ile konsere katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati alandan çıkarıldı

Giriş: 05.05.2023 - 09:25 | Güncelleme: ABONE OL
Mersin'de düzenlenen Cengiz Kurtoğlu konserinde yangın çıktı - Magazin haberleri
DHA

AK Parti teşkilatı tarafından Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen Cengiz Kurtoğlu konserinde teknik malzemelerin bulunduğu TIR'da yangın çıktı.

KONSER ALANINDAN UZAKLAŞTIRILDILAR

Sahneye kadar ulaşan duman nedeniyle, konsere katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, korumalar eşliğinde makam aracına alınıp, konser alanından uzaklaştırıldı.

Cengiz Kurtoğlu da yükselen duman nedeniyle sahneden indi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürmeyi başardı.

Fotoğraflar: DHA, İHA, AA

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Tarsus'ta otobüs ile minibüs çarpıştı: 8 yaralı
Tarsus'ta otobüs ile minibüs çarpıştı: 8 yaralı
Tenor Murat Karahan, AKM'de konser verdi
Tenor Murat Karahan, AKM'de konser verdi
Okul servisi şarampole yuvarlandı: 6'sı öğrenci 7 yaralı
Okul servisi şarampole yuvarlandı: 6'sı öğrenci 7 yaralı
Otobüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü
Otobüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.