AK Parti teşkilatı tarafından Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen Cengiz Kurtoğlu konserinde teknik malzemelerin bulunduğu TIR'da yangın çıktı.
KONSER ALANINDAN UZAKLAŞTIRILDILAR
Sahneye kadar ulaşan duman nedeniyle, konsere katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, korumalar eşliğinde makam aracına alınıp, konser alanından uzaklaştırıldı.
Cengiz Kurtoğlu da yükselen duman nedeniyle sahneden indi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürmeyi başardı.
Fotoğraflar: DHA, İHA, AA