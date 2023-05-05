Sahneye kadar ulaşan duman nedeniyle, konsere katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati , korumalar eşliğinde makam aracına alınıp, konser alanından uzaklaştırıldı.

Cengiz Kurtoğlu da yükselen duman nedeniyle sahneden indi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürmeyi başardı.