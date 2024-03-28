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        Haberler Dış Yazar Cengiz Kurtoğlu kimdir, kaç yaşındadır? Cengiz Kurtoğlu’nun hayatı ve biyografisi

        Cengiz Kurtoğlu kimdir, kaç yaşındadır? Cengiz Kurtoğlu’nun hayatı ve biyografisi

        Ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlunun sevenleri kendisi hakkında çok sayıda araştırma yapıyor. Yorgun Yıllarım, Küllenen Aşk, Unutulan, Duyanlara Duymayanlara ve daha fazla şarkısıyla hafızalara kazınan ünlü sanatçının hayatı ve yaşı da yoğun olarak merak ediliyor. İnternet kullanıcıları, bilhassa Cengiz Kurtoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında gibi soruları aratıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2024 - 13:11 Güncelleme: 28.03.2024 - 13:11
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        Cengiz Kurtoğlu kimdir, kaç yaşındadır?
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        Akıllara kazınan şarkılarıyla bilinen Cengiz Kurtoğlu, en çok duygusal şarkılarıyla seviliyor. Zaman zaman kendisi ve eşi ile ilgili verdiği röportajlarıyla tekrar tekrar gündeme gelen sanatçının biyografisini öğrenmek istiyor olabilirsiniz. İşte detaylar…

        CENGİZ KURTOĞLU KİMDİR?

        İnternet kullanıcıları tarafından yoğun olarak sorulan sorulardan biri de “Cengiz Kurtoğlu kimdir?” sorusudur. Cengiz Kurtoğlu, 5 Mayıs 1959 tarihinde doğan bir Türk müzisyendir. Kurtoğlu ayrıca piyanistlik de yapmaktadır. Taverna müziği ve arabesk tarzında yaptığı albümlerle dikkat çeken sanatçı, şarkılarında daha çok aşk acısı gibi bireysel temaları işler.

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        CENGİZ KURTOĞLU NERELİ?

        Sık sorulan bir diğer soru ise “Cengiz Kurtoğlu nereli?” sorusudur. Popüler şarkıcı Cengiz Kurtoğlu, 5 Mayıs 1959’da Artvin Arhavi’de dünyaya gelmiştir. Artvin’de doğmuş müzisyen, aslen Laz asıllıdır.

        CENGİZ KURTOĞLU KAÇ YAŞINDA?

        Aklınızdan “Cengiz Kurtoğlu kaç yaşında?” sorusu geçiyor olabilir. Müzisyen ile ilgili en çok araştırılanlardan biri de kaç yaşında olduğudur. 1959 yılında dünyaya gelen sanatçı şu an 65 yaşındadır.

        CENGİZ KURTOĞLU HAYATI

        Cengiz Kurtoğlu hayatı ve biyografisi hakkında detay almak isteyen çok fazla seveni vardır. Dünyaya Artvin’de gelen sanatçı, ilk öğrenim hayatına da burada başlamıştır. Memleketinde yer alan çay fabrikasında memur olarak başlayan sanatçı, bu hayatın onun için olmadığını anladıktan sonra Arhavi’de “Ciha Dağı” isimli bir orkestra kurmuştur. Sanatçının müzik dünyasına geçişi bu orkestrayı kurmasıyla başlamıştır.

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        CENGİZ KURTOĞLU’NUN KARİYERİ NASIL YÜKSELDİ?

        1979 yılında askerlik yapmak üzere Ankara’ya giden sanatçının ilk çocuğu o sıralarda doğmuştur. Askerden terhis olduktan sonra bir süre Artvin’de kalan müzisyen, 1982 yılında İstanbul’a gelmiş ve burada kayıt almış, kaydı dönemin ünlü plakçılarından biri olan Şahin Özer’e yollamıştır.

        Kaydına geri dönüş olumlu olunca müzisyenin ilk albümü 1984 yılında piyasaya sürülmüştür. Bu albümün adı “Sen Sözden Anlamaz mısın?” dır. Evli olan sanatçı, aynı zamanda 3 çocuk babasıdır. Aylin, Aydın ve Orçun Bora isimlerinde 3 çocuğu olan müzisyen, günümüzde hâlâ kariyerine devam etmektedir.

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        Resmini Öptüm de Yattım, Bizim Şarkımız, Gelin Etmişler, Unutulan, Gece Olunca, Liselim, Okul Yılları, Küllenen Aşk, Daha Yokluğunun İlk Akşamında, Kabul Edemem ve Duvardaki Resim gibi şarkılar, Cengiz Kurtoğlu’nun en çok dinlenen şarkıları arasındadır.

        CENGİZ KURTOĞLU DİSKOGRAFİSİ

        Cengiz Kurtoğlu’na ait şarkılar aşağıda derlenmiştir;

        • 1984- Sen Sözden Anlamaz mısın? – Özer Kardeşler
        • 1986- Unutulan- Özer Plak
        • 1987- Yıllarım- Özer Plak
        • 1988- Bizim Şarkımız- Özer Plak
        • 1989- Hayatımı Yaşıyorum- Özer Plak
        • 1990- Aşkımız İçin- Özer Plak
        • 1991- Gözlerin- Özer Plak
        • 1992- Sensiz Kutladım- Özer Plak
        • 1994- Seven Benim- Özer Plak
        • 1996- Seviyorum- Şahin Özer Müzik
        • 1997- Unutulmayanlar/ Unutulan- Şahin Özer Müzik
        • 1998- Hain Geceler- Sindoma Müzik
        • 1999- Unutulmayanlar 2- Şahin Özer Müzik
        • 1999- Gözü Yaşlı/ Yaşanmıyor- Sindoma Müzik
        • 2000- Hiç Aklıma Gelmemişti- Şahin Özer Müzik
        • 2000- Sözlerim Sevenlere- Sindoma Müzik
        • 2001- Yalancı Bahar- Sindoma Müzik
        • 2003- Yorgun Yıllarım- Sima Müzik
        • 2003- Sensiz Olmuyor- Şahin Özer Müzik
        • 2005- Ayrılık Saati- Sima Müzik
        • 2006- Canın Sağ Olsun- Ati Müzik
        • 2010- Sessizce- Esen Müzik
        • 2014- Saklı Düşler- Esen Müzik
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        İşte sanatçının rol aldığı filmler;

        • 1986- Gelmeyin Üstüme
        • 1987- Aşığım Aşık
        • 1987- Yıllarım
        • 1987- Şanssızım
        • 1988- Sönen Ocak
        • 1998- Hain Geceler
        • 2018- Benim Adım Ossman
        • 2018- Kızım ve Ben
        • 2014- Kolpaçino 4 4’lük

        Cengiz Kurtoğlu’nun aldığı ödül aşağıdakidir;

        • 2020- 46. Altın Kelebek Ödülleri- En İyi Proje (Usta Çırak)

        Sanatçının toplu çıkış albümleri aşağıda derlenmiştir;

        • 1988- En Büyük Cimbom (Şampiyonluk Gecemiz)
        • 1989- Salimin Tavernasında Krallar El Ele
        • 1990- Dostlar Tavernası 2
        • 1992- Dostlar Tavernası 3
        • 2001- Sindomax
        • 2007- Aynı Şehirde Nefes Almak Bile Yetiyor
        • 2008- Erkan Ocaklı Türküleriyle
        • 2014- Söz (Ahmet Selçuk İlkan)
        • 2016- Ahmet Selçuk İlkan Unutulmayan Şarkılar Vol. 1
        • 2018- Usta Çırak
        • Ahmet Selçuk İlkan Unutulmayan Şarkılar Vol. 2
        • 2020- Best Of Arif Susam
        • 2021- Kalpsiz
        • 2022- Aşkın Cenneti
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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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