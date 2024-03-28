Cengiz Kurtoğlu kimdir, kaç yaşındadır? Cengiz Kurtoğlu’nun hayatı ve biyografisi

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Akıllara kazınan şarkılarıyla bilinen Cengiz Kurtoğlu, en çok duygusal şarkılarıyla seviliyor. Zaman zaman kendisi ve eşi ile ilgili verdiği röportajlarıyla tekrar tekrar gündeme gelen sanatçının biyografisini öğrenmek istiyor olabilirsiniz. İşte detaylar…

CENGİZ KURTOĞLU KİMDİR?

İnternet kullanıcıları tarafından yoğun olarak sorulan sorulardan biri de “Cengiz Kurtoğlu kimdir?” sorusudur. Cengiz Kurtoğlu, 5 Mayıs 1959 tarihinde doğan bir Türk müzisyendir. Kurtoğlu ayrıca piyanistlik de yapmaktadır. Taverna müziği ve arabesk tarzında yaptığı albümlerle dikkat çeken sanatçı, şarkılarında daha çok aşk acısı gibi bireysel temaları işler.

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CENGİZ KURTOĞLU NERELİ?

Sık sorulan bir diğer soru ise “Cengiz Kurtoğlu nereli?” sorusudur. Popüler şarkıcı Cengiz Kurtoğlu, 5 Mayıs 1959’da Artvin Arhavi’de dünyaya gelmiştir. Artvin’de doğmuş müzisyen, aslen Laz asıllıdır.

CENGİZ KURTOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Aklınızdan “Cengiz Kurtoğlu kaç yaşında?” sorusu geçiyor olabilir. Müzisyen ile ilgili en çok araştırılanlardan biri de kaç yaşında olduğudur. 1959 yılında dünyaya gelen sanatçı şu an 65 yaşındadır.

CENGİZ KURTOĞLU HAYATI Cengiz Kurtoğlu hayatı ve biyografisi hakkında detay almak isteyen çok fazla seveni vardır. Dünyaya Artvin’de gelen sanatçı, ilk öğrenim hayatına da burada başlamıştır. Memleketinde yer alan çay fabrikasında memur olarak başlayan sanatçı, bu hayatın onun için olmadığını anladıktan sonra Arhavi’de “Ciha Dağı” isimli bir orkestra kurmuştur. Sanatçının müzik dünyasına geçişi bu orkestrayı kurmasıyla başlamıştır. REKLAM CENGİZ KURTOĞLU’NUN KARİYERİ NASIL YÜKSELDİ? 1979 yılında askerlik yapmak üzere Ankara’ya giden sanatçının ilk çocuğu o sıralarda doğmuştur. Askerden terhis olduktan sonra bir süre Artvin’de kalan müzisyen, 1982 yılında İstanbul’a gelmiş ve burada kayıt almış, kaydı dönemin ünlü plakçılarından biri olan Şahin Özer’e yollamıştır. Kaydına geri dönüş olumlu olunca müzisyenin ilk albümü 1984 yılında piyasaya sürülmüştür. Bu albümün adı “Sen Sözden Anlamaz mısın?” dır. Evli olan sanatçı, aynı zamanda 3 çocuk babasıdır. Aylin, Aydın ve Orçun Bora isimlerinde 3 çocuğu olan müzisyen, günümüzde hâlâ kariyerine devam etmektedir. REKLAM Resmini Öptüm de Yattım, Bizim Şarkımız, Gelin Etmişler, Unutulan, Gece Olunca, Liselim, Okul Yılları, Küllenen Aşk, Daha Yokluğunun İlk Akşamında, Kabul Edemem ve Duvardaki Resim gibi şarkılar, Cengiz Kurtoğlu’nun en çok dinlenen şarkıları arasındadır.

CENGİZ KURTOĞLU DİSKOGRAFİSİ Cengiz Kurtoğlu’na ait şarkılar aşağıda derlenmiştir; 1984- Sen Sözden Anlamaz mısın? – Özer Kardeşler

1986- Unutulan- Özer Plak

1987- Yıllarım- Özer Plak

1988- Bizim Şarkımız- Özer Plak

1989- Hayatımı Yaşıyorum- Özer Plak

1990- Aşkımız İçin- Özer Plak

1991- Gözlerin- Özer Plak

1992- Sensiz Kutladım- Özer Plak

1994- Seven Benim- Özer Plak

1996- Seviyorum- Şahin Özer Müzik

1997- Unutulmayanlar/ Unutulan- Şahin Özer Müzik

1998- Hain Geceler- Sindoma Müzik

1999- Unutulmayanlar 2- Şahin Özer Müzik

1999- Gözü Yaşlı/ Yaşanmıyor- Sindoma Müzik

2000- Hiç Aklıma Gelmemişti- Şahin Özer Müzik

2000- Sözlerim Sevenlere- Sindoma Müzik

2001- Yalancı Bahar- Sindoma Müzik

2003- Yorgun Yıllarım- Sima Müzik

2003- Sensiz Olmuyor- Şahin Özer Müzik

2005- Ayrılık Saati- Sima Müzik

2006- Canın Sağ Olsun- Ati Müzik

2010- Sessizce- Esen Müzik

2014- Saklı Düşler- Esen Müzik

REKLAM İşte sanatçının rol aldığı filmler; 1986- Gelmeyin Üstüme

1987- Aşığım Aşık

1987- Yıllarım

1987- Şanssızım

1988- Sönen Ocak

1998- Hain Geceler

2018- Benim Adım Ossman

2018- Kızım ve Ben

2014- Kolpaçino 4 4’lük Cengiz Kurtoğlu’nun aldığı ödül aşağıdakidir; 2020- 46. Altın Kelebek Ödülleri- En İyi Proje (Usta Çırak) Sanatçının toplu çıkış albümleri aşağıda derlenmiştir; 1988- En Büyük Cimbom (Şampiyonluk Gecemiz)

1989- Salimin Tavernasında Krallar El Ele

1990- Dostlar Tavernası 2

1992- Dostlar Tavernası 3

2001- Sindomax

2007- Aynı Şehirde Nefes Almak Bile Yetiyor

2008- Erkan Ocaklı Türküleriyle

2014- Söz (Ahmet Selçuk İlkan)

2016- Ahmet Selçuk İlkan Unutulmayan Şarkılar Vol. 1

2018- Usta Çırak

Ahmet Selçuk İlkan Unutulmayan Şarkılar Vol. 2

2020- Best Of Arif Susam

2021- Kalpsiz

2022- Aşkın Cenneti Öykü Serter kimdir, kaç yaşındadır?

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