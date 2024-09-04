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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Cengiz Holding, Türkiye'nin en büyük kanatlı rüzgar santrali için DZ Bank'tan yeşil finansman aldı - İş-Yaşam Haberleri

        Cengiz Holding, Türkiye'nin en büyük kanatlı rüzgar santrali için DZ Bank'tan yeşil finansman aldı

        Cengiz Holding, Almanya'nın en büyük ikinci bankası DZ Bank'tan Çerkeş Rüzgar Enerji Santrali projesi için 20 milyon dolarlık yeşil finansman aldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, gelecek yıl tamamlanacak projede kullanılan türbinlerin kanatları Türkiye'nin en büyüğü olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2024 - 16:10 Güncelleme: 04.09.2024 - 16:10
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        Cengiz Holding, DZ Bank'tan yeşil finansman aldı
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        Cengiz Holding, tüm faaliyet alanlarında odağına aldığı sürdürülebilirlik vizyonunu yeşil finansman ile büyütüyor. Grup, bu kapsamda 50 megavat kurulu güce sahip Çerkeş Rüzgar Enerji Santrali kapasite artışı projesinde kullanılmak üzere Almanya'nın en büyük ikinci bankası olan DZ Bank'tan 20 milyon dolarlık yeşil finansman sağladı.

        Türkiye'nin yerli ve yenilenebilir enerji arzını artırma hedefiyle yatırımlarına devam eden Cengiz Holding'in grup şirketi Cengiz Enerji tarafından kullanılacak krediyle Çerkeş santraline toplam 32,6 megavat kurulu güce sahip rüzgar türbinleri eklenecek.

        Finansmanı yeşil krediden sağlanacak kapasite artırma projesiyle Çerkeş Rüzgar Enerji Santrali’nin kurulu gücü 32,6 megavatlık artışla 82,6 magavata çıkacak. Her biri 7,2 megavat kurulu güce sahip rüzgar türbinlerinden meydana gelecek santral, 183 metre rotor çapı ve 90 metre kanat uzunluğu ile bu alanda Türkiye'nin en büyüğü olacak. Rekor kanat uzunluğu ile tek türbinde maksimum enerji üretiminin hedeflendiği proje bu özelliği ile verimli, sürdürülebilir ve çevreci projelere örnek oluşturacak. Yıllık yaklaşık 54 bin ton karbondioksit salımını engelleyecek projenin 2025'in ikinci yarısında tamamlanması planlanıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Cengiz Holding Yönetim Kurulu Danışmanı Arzu Özgiray, yeşil kredinin çevresel etki ve sürdürülebilirlik yönünden belirli kriter ve taahhütleri yerine getiren şirketlere verildiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Dünyanın ve Türkiye'nin içinden geçtiği büyük dönüşüm sürecinde ve sıfır karbon yolculuğunda hem sektörümüze hem de topluma öncülük etmek istiyoruz. Yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimiyle bölgenin enerji ihtiyacını karşılama ve karbon ayak izini azaltma konusunda önemli bir rol üstlenecek projemiz için yeşil kredi anlaşması imzalamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu kredi türü, standart finansman modellerine kıyasla çok daha sıkı ve katmanlı bir teminat ve onay mekanizmasının yanı sıra raporlama ve şeffaflık yönünden de çok daha detaylı bir süreçten geçmeyi gerektiriyor. Cengiz Holding'in güçlü bilanço yapısı ve kredi piyasalarındaki itibarının yüksek olması sayesinde bu krediyi, Çin'in ihracat ve kredi sigorta kuruluşu olan Sinosure'un krediye vermiş olduğu sigorta poliçesi ile alabildik. Bu önemli başarıda tüm çalışma arkadaşlarımızın payı var. Cengiz Holding olarak tüm faaliyet alanlarımızda hem ülkemizin hem de dünyanın geleceği için bu taahhütleri sunmaya devam edeceğiz."

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