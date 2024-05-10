Cenevre Üniversitesi'ndeki Filistin eylemi: İsrail yanlıları provokasyon girişiminde bulundu
İsviçre'nin Cenevre Üniversitesinde devam eden Filistin'e destek eylemine karşı İsrail yanlısı bir grup, provokasyon girişiminde bulundu
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Üniversite kampüsünün girişindeki alanda Filistin'de hayatını kaybedenler için saygı duruşunun yapıldığı sırada ellerinde İsrail bayraklarıyla giriş yapan grup, İsrail yanlısı, Filistin karşıtı sloganlar attı.
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Eylemcileri provoke etmeyi amaçlayan grup üyeleri, sözlü sataşmalarda da bulundu.
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Cenevre Üniversitesi öğrencileri ise grubun bulunduğu alanın önünde el ele tutuşup çember oluşturdu.
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İsrail yanlısı grubun üyeleri tepkilerin ardından güvenlik görevlilerinin de telkinleriyle kampüs dışına çıkarıldı.
Bazı grup üyeleri üniversitenin duvarında asılı olan Filistin bayrakları ve Filistin destekçisi program afişlerini söktü.
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Öğrencilerle münakaşaya giren İsrail yanlısı grup üyelerinin gergin tavrı dikkat çekti.
Bir öğrenci, İsrail yanlısı grubun elinden bayrağı alarak bölgeden uzaklaştı.
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Cenevre Üniversitesindeki Filistin'e destek eylemi 7 Mayıs'tan bu yana aralıksız devam ediyor.
Eyleme katılan yüzlerce öğrenci, üniversite yönetiminden İsrail üniversiteleri ve kurumlarına karşı akademik boykot ve Gazze'de yaşananlar karşısında net bir tavır almasını talep ediyor.
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