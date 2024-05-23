Cenaze törenine katılınca yakalandı

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Samsun Yakakent İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında "Kasten öldürme; kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek bulundurmak; basit yaralama; ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma; hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö'nün bir cenaze törenine katılacağı bilgisini aldı.

Belirtilen yere giden jandarma, S.Ö'yü cenaze töreninin ardından yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.