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Cemre Kemer: Burnum estetik, bana niye benzesin? - Magazin haberleri

Cemre Kemer: Burnum estetik, bana niye benzesin?

Bir dönemin popüler müzik grubu 'Hepsi'nin üyelerinden Cemre Kemer, temmuz ayında kızı Karla'yı kucağına alarak ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Bebeğinin eşi Emre Medina'ya benzediğini ifade eden ünlü şarkıcı, "Ona benzemesi için dua ettim. Benim burnum estetik, bana niye benzesin?" diyerek, gülümsetti

23.09.2021 - 07:57 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Önceki gün Ulus'ta bir şampuan markası ve YouTuber Danla Bilic'in ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik, ünlüleri bir araya getirdi. Geceye Özlem Ada Şahin, Buse Terim, Hazal Filiz Küçükköse, Merve Oflaz, Cemre Kemer ve Cansen Kut gibi çok sayıda isim katıldı. Çiçeği burnunda anne Cemre Kemer de bebeğini kucağına almasının ardından ilk kez görüntülendi.

  • "ANNELİK DUYGUSU TARİF EDİLEMEZ"

    Muhabirlerle sohbet eden 36 yaşındaki Kemer, "Annelik duygusu tarif edilecek bir duygu değil. Yaşayarak bilinecek bir şey. '40'ı çıkınca uyku düzeni oturacak' dedi çevremdeki insanlar ama normale döndüğü söylenemez. Bunlar tatlı yorgunluklar..." şeklinde konuştu.

  • "BURNUM ESTETİK, BANA NİYE BENZESİN?"

    Bebeğinin eşine benzediğini ifade eden şarkıcı, "Babasına benzemesi için dua ettim. Benim burnum estetik, bana niye benzesin? Babası yeşil gözlü, ona benzesin." diyerek, gülümsetti.

    Doğum sonrası verdiği kilolarla da dikkat çeken Cemre Kemer, eski görünümüne kavuştuğunu ifade etti.

  • İKİ AY ÖNCE ANNE OLDU

    2020'de sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan Cemre Kemer-Emre Medina çiftinin kızları, yaklaşık iki ay önce dünyaya gelmişti. İkili, bebeklerine 'Karla' adını vermişti.

  • YENİDEN BİR ARAYA GELECEKLER Mİ?

    Öte yandan Gülçin Ergül, Eren Bakıcı, Cemre Kemer ve Yasemin Yürük'ten oluşan 'Hepsi', 2005 yılında 'Bir' adlı albümle müzik piyasasına hızlı bir giriş yapmıştı. 2009'da Gülçin'in ayrılmasıyla grup üç kişi olarak yoluna devam etmişti.

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