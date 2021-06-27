Aralık 2020'de Emre Medina ile evlenen ve ilk bebeğini kucağına almaya hazırlanan Cemre Kemer, yaşadığı heyecanı sosyal medyadaki takipçileriyle de paylaşıyor.
"9. AY"
36 yaşındaki Kemer, önceki gün havuz başında verdiği mayolu pozu yayınladı. Doğum için geri sayıma başlayan Cemre Kemer, gönderisine, "9. ay..." notunu düştü. Ünlü şarkıcının paylaşımına takipçilerinden, "Çok güzelsiniz" ve "Gel artık minik" şeklinde yorumlar yağdı.
YENİDEN BİR ARAYA GELECEKLER Mİ?
Gülçin Ergül, Eren Bakıcı, Cemre Kemer ve Yasemin Yürük'ten oluşan 'Hepsi', 2005 yılında 'Bir' adlı albümle müzik piyasasına hızlı bir giriş yaptı. 2009'da Gülçin'in ayrılmasıyla grup üç kişi olarak yoluna devam etti.
Anlaşmazlıklar nedeniyle bir süre sonra dağılan gruptan Gülçin Ergül, Eren Bakıcı ile barışmasının ardından Cemre Kemer'le de arasındaki buzları eritmişti.
Gülçin Ergül, Hepsi grubunun tekrar bir araya geldikleri yönündeki haberlere geçtiğimiz yıl yanıt vermişti.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Ergül, şu ifadeleri kullanmıştı:
Amacım tamamen negatif atışmaları, negatif enerji akışını durdurmaktı. Barış sağladık ama müzik yapmak üzere bir araya gelmedik. Bu konuda da kendi aramızda konuşmadık bile. Sürekli bir iletişim akışımız yok. Olayların geldiği boyuta şaşırıyorum. Hepsi grubu hepimizin geçmişinin bir parçası. Dinleyicilerimizin de aynı şekilde. Eski yıllarınıza olan özleminizi anlıyorum. Öncelikle benim albüm hazırlığı sürecinde olduğumu söylemiştim fakat onun dışında birlikte müzik adına bir çalışma yapmak konusunda kendi aramızda da konuşmadık.
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