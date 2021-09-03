Ünlü oyuncu, daha sonra sözlerini şu şekilde sürdürmüştü:

Hayat bize bazı şanslar sunuyor ve biz bu şansları ne kadar iyi değerlendirirsek o kadar sağlam adımlar atmayı başarıyoruz. Bana göre hayat yolumuz bir labirent gibi... Doğru yoldan gidebilmek için bu bize sunulan şansları en iyi şekilde değerlendirmek lazım. Çok şükür, bu yolda emeklerken doğru yollardan geçtiğimi düşünüyorum. En azından şimdilik...