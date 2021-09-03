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Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz baş başa yemekte! Dizi aşkı gerçek oldu - Magazin haberleri

Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz baş başa yemekte

Aşklarını sosyal medyada itiraf eden Cemre Baysel-Aytaç Şaşmaz çifti, önceki gün Ulus'ta baş başa akşam yemeği yedi. Çift, muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakmayı tercih etti

03.09.2021 - 09:36 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Cemre Baysel ile rol arkadaşı Aytaç Şaşmaz'ın dizi aşkı gerçeğe dönüştü. İkili, aşklarını sosyal medyada "İyi ki!" notunu düşerek paylaştıkları fotoğraflarla ilan etti. Şaşmaz, sevgilisini alnına etiketleyerek, birlikteliklerini gözler önüne serdi.

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Bu itiraf sonrası Baysel'in 5 yıllık ilişkisini bitirdiği, Şaşmaz'ın ise menajer sevgilisinden ayrıldığı konuşulmuştu. Çift, iddialar sonrası Ulus'taki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

  • Sürpriz birliktelikleri ile adlarından söz ettiren ikili, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Araçlarına binen çift, ardından hızla gözlerden kayboldu.

  • "İLK ADIMI LİSEDE ATTIM"

    Aytaç Şaşmaz, oyunculuk kariyerine nasıl adım attığını anlatmıştı:

    Lisedeydim, bir gün sınıfta otururken okulumuzun edebiyat hocası Tülay İnce yanıma geldi. Okulun festivali için hazırlanan tiyatro oyununda rol almamı istediğini söyledi ve katıldığımız tiyatro festivalinde birinci olduk. Sonrasında ben Manisa Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu'nda kursiyer olarak başladım. Bu serüvenin ilk adımını böylece atmış oldum.

  • Ünlü oyuncu, daha sonra sözlerini şu şekilde sürdürmüştü:

    Hayat bize bazı şanslar sunuyor ve biz bu şansları ne kadar iyi değerlendirirsek o kadar sağlam adımlar atmayı başarıyoruz. Bana göre hayat yolumuz bir labirent gibi... Doğru yoldan gidebilmek için bu bize sunulan şansları en iyi şekilde değerlendirmek lazım. Çok şükür, bu yolda emeklerken doğru yollardan geçtiğimi düşünüyorum. En azından şimdilik...

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