Cemal Toktaş: 'Yalancı'nın senaryosu beni çok etkiledi

Show TV’de yayınlanan, yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmenliğini başarılı isim Hülya Gezer’in yaptığı, senaryosunu Yazıhane ekibinin kaleme aldığı 'Yalancı' dizisinin başrollerinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak yer alıyor. Onlara İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Erman Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

Dizide Deniz'in (Burçin Terzioğlu) eski kocası ve Yasemin'in (Hazal Türesan) çocukluk arkadaşı olan ve yardımsever bir komiseri canlandıran Cemal Toktaş, 'Yalancı'nın senaryosuyla ilgili, "Dikkat çektiği ve tartışmaya açtığı konu beni çok etkiledi. İstismar hakkında ülkemizden ve dünyadan aldığımız haberler, bence ne kadar doğru bir konu üzerine yoğunlaştığımızın en güncel ispatı" dedi.

Hayat verdiği 'Murat Özdal' kararkteri hakkında konuşan ünlü oyuncu, "Murat, yalnız, sevecen ve öfkeli biri. Murat'ın yolu keşke başka türlü olsaydı. Başka bakar, başka konuşur ve gerçekten aşık olurdu" ifadelerini kullandı.

Karakteriyle ilgili hazırlık aşamasında yönetmen Hülya Gezer’in anlatım ve yönlendirmelerinden çok faydalandığını dile getiren Toktaş, "Başka hiçbir şeye gerek duymadım" şeklinde konuştu.

"Size söylenen en büyük yalan neydi? Ve bunu öğrendiğinizdeki tutumunuz nasıldı?" sorusuna da yanıt veren oyuncu, "Bugün tekrar baktığımda, insanoğlu en büyük yalanı kendine söylüyor sanırım. Tutumu da söylediği yalana ve karakterine göre değişiyor" dedi.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Toktaş, "Tiyatro, sinema ve dizilerin her birinin kendine özgü, yöneticisinin ve yapılış amacının izlerini iliklerinde taşıyan, doğru ellerde olduğu sürece uzakları yakın eden, gerçeğin ta kendisidir aslında" sözlerini kullandı.

Cemal Toktaş, "Oyuncu olmayasaydınız hangi mesleği yapmak isterdiniz?" sorusuna, "Müzisyen olmak isterdim. Nedenine gelince müzisyenlerin kendinden başka kimseye zararı olmuyor bence. Ve de evrensel bir dil müzik" cevabını verdi.

Bu akşam saat 20:00'de ekranlara gelecek olan 'Yalancı' sürükleyici hikayesiyle yine izleyenlerin nefesini kesecek.

'YALANCI'NIN KONUSU

Deniz öğretmen (Burçin Terzioğlu) ile cerrah Mehmet Emir (Salih Bademci) keyifli görünen bir akşam yemeği yiyorlar. O gece bir şeyler yaşanıyor ama sadece ikisi biliyor neler olduğunu. Her ikisi de sabah farklı bir duyguya ve farklı bir gerçeğe uyanıyor. Tam da o sırada insanın içine bir şüphe düşüyor aslında! Birisi yalan söylüyor ama hangisi? Hangisi suçlu, hangisi masum? Hangisi doğru söylüyor, hangisi yalancı? Adeta bir tenis maçı izler gibi iki taraf arasında gidip gidip geleceğimiz bir hikaye bizi bekliyor. Aynı geceyi iki taraf da farklı şekillerde anlatıyor, farklı şekillerde görüyor. İnandıkları gibi. Yalan hiç bu kadar gerçek görünmemişti. Yalancı… İki Taraf, Tek Doğru!