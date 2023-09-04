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        Haberler Gündem Cemal Süreya Sözleri ve Şiirleri – Cemal Süreya'nın Aşk Şiirleri ile En Güzel, Duygusal, Kısa ve Uzun Sözleri

        Cemal Süreya'nın aşk şiirleri ile en güzel, duygusal ve anlamlı sözleri

        Cemal Süreya, Türk şiirinde modernist bir akım olan İkinci Yeni hareketinin öncü şairlerindendir. 1990 yılında yaşamını yitiren Cemal Süreya'nın sözleri ve aşk şiirleri halen okunmakta, alıntıları büyük ilgi görmektedir. Üvercinka, Beni Öp Sonra Doğur Beni, Sevda Sözleri, Güz Bitiği ve Sıcak Nal gibi şiir kitapları bulunan Cemal Süreya'nın yazdığı dizelerdeki sözleri ile aşk şiirleri sosyal medyada sık sık paylaşılmaktadır. Birçok şairde ve yazarda olduğu gibi, Cemal Süreya'ya ait olmayan şiirleri, alıntıları ve sözleri kendisine ait gibi gösterilebilmektedir. Edebiyatımıza damga vuran şairin kaleminden çıkan şiirleri, sözleri ve alıntılarını sizler için derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2023 - 11:47 Güncelleme: 04.09.2023 - 11:47
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        • 1

          Cemalettin Seber ya da bilinen adıyla Cemal Süreya, 1931 yılında Erzincan’da doğmuştur. Cumhuriyet döneminin en çok öne çıkan Türk şairleri arasında olan isim, 9 Ocak 1990 yılında hayatını kaybetmiştir. Süreya, edebi kimliğiyle döneminin önde gelen isimlerinden birisi olmakla beraber İkinci Yeni hareketinin öncülerindendir. Sıcak Nal, Göçebe, Üvercinka, Beni Öp Sonra Doğur Beni, Uçurumda Açan ve Sevda Sözleri gibi unutulmaz eserlere imza atmıştır. Cemal Süreya aşk şiirleri, alıntıları ve sözleri, ölümünün üzerinden yıllar geçmesine rağmen hafızalarda ilk tazeliği ile bulunmaktadır.

          CEMAL SÜREYA SÖZLERİ, ŞİİRLERİ VE ALINTILARI

          Cemal Süreya şiirleri kaleme alırken şiirin hiçbir mantık ve düzene uymayacağını söylemiştir. Kendine özgür bir şiir anlayışı ile üslup geliştirmiştir. Süreya’nın özellikle duygu yüklü aşk şiirleri büyük ilgi görmüştür. Bizzat usta edebiyatçının kaleminden çıkan Cemal Süreya şiirleri, sözleri ve alıntıları sizler için derledik. En güzel, duygusal Cemal Süreya’nın aşk şiirleri ve sözleri ile alıntıları için içeriğimizin devamını okuyabilirsiniz.

          CEMAL SÜREYA KİMDİR?

          1931 yılında Erzincan’da doğmuştur. Asıl adı Cemalettin Seber’dir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümü’nü bitiren sanatçı, branşıyla alakalı olarak devlet kademelerinde çok çeşitli işlerde çalışmış, 1982’de maliye müfettişliğinden emekli olmuştur. Çok çeşitli dergiler çıkartan, yayınevlerinde danışmanlık, ansiklopedilerde redaktörlük, çevirmenlik de yapan Cemal Süreya’nın İlk şiiri 8 Ocak 1958’de Mülkiye dergisinde çıkmıştır. Birçok dergi ve gazetede yazıları yayınlanan sanatçı, 9 Ocak 1990’da İstanbul’da yaşamını yitirmiştir.

        • 2

          CEMAL SÜREYA SÖZLERİ

          Konuşmuyor, anlatmıyor diye hissetmiyor sanmayın. Kimisi içine atar çığlıklarını.

          Özlemek, ölmekten sadece iki harf fazla be çocuk.

          Hiç kimseyi, rüyanda görecek kadar sevme. Çünkü o zaman uyusan da geçmez.

          Öyle büyümüş ki içimizdeki yalnızlık. Sevilmeyi beklerken, beklemeyi sevmişiz.

          Sesinde ne var biliyor musun? Söyleyemediğin sözcükler var.

          Oyuncağın kırıldı diye üzülme çocuk. Büyüyünce kalbin paramparça olacak.

          Annesinden dayak yediği halde, yine 'anne' diye ağlayan bir çocuktur aşk.

          Düşenin dostu olmaz' derler kimileri. Sanki ayakta olanın dostu çokmuş gibi.

          Gölgene bak, beni anlamak istiyorsan; O kadar yakın, ama sana asla dokunamayan.

          Madem sevmiyorsun o zaman sahip çık gözlerine! Dönüp dolaşıp değmesinler gözlerime.

          Öylesine sevdim ki seni, öylesine sensin ki! Kuşlar gibi cıvıldar, tattırdığın acılar.

          Baktım gülüşünden güzel şiir olur, ben de sevdim gitti.

          Yüreğine giden bir bilet kes, cam kenarı değil can kenarı olsun.

          Biz kırıldık daha da kırılırız. Kimse dokunamaz bizim suçsuzluğumuza.

        • 3

          Bir gün ayrıldık ve sevilmekten eskimiş bir renk gibi hissettim kendimi.

          Aklıma bile gelmiyorsun artık, o kadar kalbimdesin ki!

          Aşklarda bakım istiyor, öğrenemedin gitti.

          Umut belki de gelecek sayfadadır. Kapatma kitabı

          Sen bakma bu kadar hüzünlü şeyler yazdığıma, ben çok gülerim ve gülerken yalan olduğunu kimse anlamaz.

          Her gece onu düşünmekten saatim ilerlemek oldu. Kim sorsa saat kaç diye, cevabım hep aynı… O'na doğru…

        • 4

          CEMAL SÜREYA ŞİİRLERİ

          Sevgilim Bir Günün

          Sevgilim, bir günün ortası şimdi

          Taşıtlar hızla gelip geçiyor, her yer kalabalık,

          Ben seni düşünüyorum bir bodrum kahvesinde

          Uzat bana uzat ellerini

          İzinli askerler görüyorum, kırıtarak yürüyen işçi kızlar

          İstanbul her günkü yaşantısı içinde, uğultulu,

          Güvercinler güneşten bir sessizliği biriktiriyor

          Ben seni düşünüyorum seni

          Hani tıpkı o ilk günlerdeki gibi

          Kalbim diyorum kalbim

          Daha dün tezgâhtan çıkmış bir su sayacı gibi

          Aşkı anılar besliyor düşler kadar

          Bu yüzden diyorum ki aşk eskidikçe aşktır

          Sevgi eskidikçe sevgi.

          Günümüz ekmeğimiz, türkümüz

          Çoluğumuz çocuğumuz

          Binalar yan yana yükselip gidiyor

          Vapurların ağzı köpük içinde

          Uzaklarda ne kapılar açılıyor

          Trenin biri bir istasyona varıyor

          Ordan çıkıyor biri.

          Her şey biliyor her şey

          Sen biliyor musun bakalım

          Seni nice sevdiğimi?

          Üstüne titrediğimi?

          Geldiğimi?

          Gittiğimi

          Hadi!

        • 5

          Aşk

          Şimdi sen kalkıp gidiyorsun, git.

          Gözlerin durur mu onlar da gidiyorlar, gitsinler.

          Oysa ben senin gözlerinsiz edemem bilirsin

          Oysa Allah bilir bugün iyi uyanmıştık

          Sevgiyeydi ilk açılışı gözlerimizin sırf onaydı

          Bir kuş konmuş parmaklarıma uzun uzun ötmüştü

          Bir sevişmek gelmiş bir daha gitmemişti

          Yoktu dünlerde evvelsi günlerdeki yoksulluğumuz

          Sanki hiç olmamıştı

          Oysa kalbim işte şuracıkta çarpıyordu

          Şurda senin gözlerindeki bakımsız mavi, güzel laflı İstanbullar

          Şurda da etin çoğalıyordu dokundukça lafların dünyaların

          Öyle düzeltici öyle yerine getiriciydi sevmek

          Ki Karaköy köprüsüne yağmur yağarken

          Bıraksalar gökyüzü kendini ikiye bölecekti

          Çünkü iki kişiydik

          Oysa bir bardak su yetiyordu saçlarını ıslatmaya

          Bir dilim ekmeğin bir iki zeytinin başınaydı doymamız

          Seni bir kere öpsem ikinin hatırı kalıyordu

          İki kere öpeyim desem üçün boynu bükük

          Yüzünün bitip vücudunun başladığı yerde

          Memelerin vardı memelerin kahramandı sonra

          Sonrası iyilik güzellik.

        • 6

          Yazmam Daha Aşk Şiiri

          Oydu bir bakışta tanıdım onu

          Kuşlar bakımından uçarı

          Çocuk tutumuyla beklenmedik

          Uzatmış ay aydınlık karanlığıma

          Nerden uzatmışsa tenha boynunu

          Dünyanın en güzel kadını oydu

          Saçlarını tarasa baştan başa rumeli

          Otursa ama hiç oturmaz ki

          Kan kadını rüzgardı atların

          Hep andım ne yaşanır olduğunu

          En çok neresi mi ağzıydı elbet

          Bütün duyarlıklara ayarlı

          Öpüşlerin türlüsünden elhamra

          Sınırsız denizinde çarşafların

          Bir gider bir gelirdi işlek ağzı

          Ah şimdi benim gözlerim

          Bir ağlamaktı tutturmuş gidiyor

          Bir kadın gömleği üstümde

          Günün maviliği ondan

          Gecenin horozu ondan

        • 7

          Bir Çiçek

          Bir çiçek duruyordu, orda, bir yerde,

          Bir yanlışı düzeltircesine açmış;

          Gelmiş ta ağzımın kenarında

          Konuşur durur.

          Bir gemi bembeyaz teniyle açıklarda,

          Güverteleri uçtan uca orman;

          Aldım çiçeğimi şurama bastım,

          Bastım ki yalnızlığımmış.

          Bir başına arşınlıyor bir adam mavi treni

          Keşke yalnız bunun için sevseydim seni.

        • 8

          Gül

          Gülün tam ortasında ağlıyorum

          Her akşam sokak ortasında öldükçe

          Önümü arkamı bilmiyorum

          Azaldığını duyup duyup karanlıkta

          Beni ayakta tutan gözlerinin

          Ellerini alıyorum sabah kadar seviyorum

          Ellerin beyaz tekrar beyaz tekrar beyaz

          İstasyonda tren oluyor biraz

          Ben bazan istasyonu bulamayan bir adamım

          Gülü alıyorum yüzüme sürüyorum

          Her nasılsa sokağa düşmüş

          Kolumu kanadımı kırıyorum

          Bir kan oluyor bir kıyamet bir çalgı

          Ve zurnanın ucunda yepyeni bir çingene

        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
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