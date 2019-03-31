İHA'nın haberine göre; Ünlü komedyen Cem Yılmaz’da oyunu erken kullanmayı tercih eden ünlülerden biri oldu. Sandıklar açıldıktan yaklaşık bir saat sonra 09.00 sıralarında oy kullanmaya gelen Cem Yılmaz, okula girişinde bir vatandaşın, ‘Cem Bey sizi çok seviyoruz’ demesi üzerine, ‘Siz’ diye karşılık vermesi keyifli anlar yaşattı.