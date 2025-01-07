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        Haberler Magazin Cem Yılmaz'ın lambası kırık çıktı - Magazin haberleri

        Cem Yılmaz'ın lambası kırık çıktı

        Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sipariş ettiği 43 bin TL'lik lambanın kırık gelmesi üzerine, başından geçenleri anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2025 - 13:29 Güncelleme: 07.01.2025 - 14:59
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        Cem'in lambası kırık çıktı
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        Cem Yılmaz, Beymen'den 43 bin TL değerinde lamba sipariş etti. Ancak Bakara Collection'ın en hesaplı lambalarından olan ürün kırık geldi. Bunun üzerine ünlü komedyen, yaşadıklarını dile getirdi.

        Kırık lambanın da fotoğrafını paylaşan Cem Yılmaz, şunları söyledi: Neredeyse 20 gün önce bu kırık lamba eve geldi. Fiziken geri gönderdim, rica ettim; "Yok" dediler. Online'dan kayıt oluşturun. 'Tamam' dedik. Beymen'in uygulamasından kayıt oluşturdum. Arayan, soran yok. 'Lamba 43 bin TL' dedim, ya sabır. Bakara Collection'a mail attım, dediler; "Yok, biz kontrol edip kutuya koyuyoruz!" Yani diyor ki; "Cem efendi, lambayı kırmışsın, bırak şimdi iade ayaklarını." Ben de huzurunuzda 43 bin TL'lik lamba için markasına 43 milyonluk zarar veren bu arkadaşları kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.

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        #cem yılmaz

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