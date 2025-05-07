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        Haberler Magazin Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu: Nafaka durumu sonuçlandı - Magazin haberleri

        Ahu Yağtu: Nafaka durumu sonuçlandı

        Eski eşi Cem Yılmaz ile nafaka nedeniyle davalık olan Ahu Yağtu, konuyla ilgili sorulara kısa ve net yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2025 - 12:16 Güncelleme: 07.05.2025 - 12:18
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        "Nafaka durumu sonuçlandı"
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        10 Mart 2012'de evlenen Cem Yılmaz - Ahu Yağtu çifti, 31 Aralık 2013'te boşanmıştı. Kemal adında bir oğlu olan Yılmaz, boşandıktan sonra eski eşiyle nafaka krizi yaşamıştı. Yılmaz, tek çocuğu Kemal için ayda 10 bin dolar ödemeyi kabul etmişti.

        Boşanma protokolünün imzalandığı tarihte dolar kurunun 2 lira 13 kuruş olduğunu kaydeden Cem Yılmaz, dolar kurunun artışını ve pandemi döneminde gelirinin azaldığını belirtti. Cem Yılmaz, bu gerekçeyle 2022'de dava açarak iştirak davasının Türk Lirası cinsine uyarlanmasını ve aylık 40 bin liraya indirilmesini istemişti. Ancak Cem Yılmaz'ın bu talebi gerçekleşmemişti.

        Nafaka isyanı: Eski eşe gönderme
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        Ahu Yağtu, katıldığı bir davette basın mensuplarının bu konuyla ilgili soruları üzerine; "Nafaka durumu bitti. O zaten sonuçlandı, çoktan kapandı" diyerek, konuşmaktan kaçındı.

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        #cem yılmaz
        #Ahu Yağtu

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