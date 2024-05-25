Cem Yılmaz'ın 'nafaka' isyanı
Cem Yılmaz ile eski eşi Ahu Yağtu arasındaki nafaka davasında karar çıktı. Oğlu Kemal'in annesi Yağtu'ya 10 bin dolar nafaka ödemeye devam edecek olan komedyen konuyla ilgili sessizliğini bozdu
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Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu, yaklaşık iki yıl süren evliliklerini 2013'te anlaşmalı olarak bitirmişti. Yılmaz, tek çocuğu Kemal için ayda 10 bin dolar ödemeyi kabul etmişti.
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Boşanma protokolünün imzalandığı tarihte dolar kurunun 2 lira 13 kuruş olduğunu kaydeden Cem Yılmaz, dolar kurunun artışını ve pandemi döneminde gelirinin azaldığını belirtti. Cem Yılmaz, bu gerekçeyle 2022'de dava açarak iştirak davasının Türk Lirası cinsine uyarlanmasını ve aylık 40 bin liraya indirilmesini istedi.
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Ahu Yağtu ise çocuğun eğitimi ve gelişimi için masrafların arttığını belirterek Cem Yılmaz’ın talebinin reddedilmesini istedi.
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YEREL MAHKEME CEM YILMAZ’IN TALEBİNİ KISMEN KABUL ETTİ
İstanbul 11. Aile Mahkemesi, çocuğunun ihtiyacını ve dolar kurundaki öngörülemeyen artışı da dikkate alarak Cem Yılmaz’ın talebini kısmen kabul etti. Kararda 10 bin dolarlık iştirak nafakasının Türk Lirası'na çevrilmesine ve Cem Yılmaz’ın aylık 70 bin lira iştirak nafakası ödemesine hükmedildi.
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İSTİNAF KARARI BOZDU
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 38. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını inceledi. Cem Yılmaz’ın protokolün 4. maddesinde ayrıntılı olarak yer alan; “Belirlenen nafaka tutarının tarafların ekonomik ve sosyal şartlarına uygun olduğu ve kurlarda meydana gelecek olası artışlar da öngörülmek suretiyle” şeklindeki ibareyi kabul ettiği hatırlatıldı. Kararda 10 bin doların Cem Yılmaz’ın ekonomik ve sosyal durumuna göre ödeme gücünün çok üstünde bir tutar olmadığına kanaat getirildi.
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İstanbul BAM 38. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin verdiği “Cem Yılmaz, 70 bin lira nafaka ödeyecek” şeklindeki kararı bozarak Cem Yılmaz’ın aylık 10 bin dolar nafaka ödemeye devam etmesine hükmetti.
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YARGITAY KARARI ONADI
Cem Yılmaz avukatı aracılığıyla karara itiraz etti. Dosyayı bu kez de Yargıtay 2. Hukuk Dairesi inceledi. Daire, İstinaf Mahkemesi’nin kurduğu gerekçeleri yerinde bularak kararı onadı. Bu kararla birlikte Cem Yılmaz’ın eski eşi Ahu Yağtu’ya aylık 10 bin dolar nafaka ödemesi kesinleşmiş oldu.
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Tüm bu yaşananların ardından Cem Yılmaz, konuyla ilgili sessizliğini bozdu.
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"BÜTÜN HABERLER, YORUMLAR HAKLI"
Sosyal medya hesabı X'ten açıklama yapan yapan ünlü komedyen, tepkisini "Evet bütün haberler, yorumlar haklı. Cimriyim ve çocuğumla ilgilenmiyorum. (Bu bilinen bir gerçek) ve tabii ki oğlumu tek başıma yaptım. İyi eğlenceler. Minik not: 11 yıl önce boşandım. (Dünyada bir ilk)" sözleriyle dile getirdi.
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