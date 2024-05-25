İSTİNAF KARARI BOZDU



İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 38. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını inceledi. Cem Yılmaz’ın protokolün 4. maddesinde ayrıntılı olarak yer alan; “Belirlenen nafaka tutarının tarafların ekonomik ve sosyal şartlarına uygun olduğu ve kurlarda meydana gelecek olası artışlar da öngörülmek suretiyle” şeklindeki ibareyi kabul ettiği hatırlatıldı. Kararda 10 bin doların Cem Yılmaz’ın ekonomik ve sosyal durumuna göre ödeme gücünün çok üstünde bir tutar olmadığına kanaat getirildi.