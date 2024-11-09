Cem Yılmaz duyurdu

Özkan Uğur, uzun süredir savaştığı kansere 8 Temmuz 2023'te yenik düşmüş, vefatıyla sanat dünyasını ve hayranlarını büyük bir yasa boğmuştu.

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Vefatının ardından hem grup arkadaşları hem diğer sanatçılar tarafından sık sık anılmaya devam eden Özkan Uğur'un daha önce hiç şarkıları da geçtiğimiz aylarda yayınlanmaya başlamış ve bu şarkıların ilki 'Severim' olmuştu.

Cem Yılmaz da yaptığı açıklamada Özkan Uğur'un yeni bir şarkısının daha yakın zamanda yayınlanacağını duyurdu. Yılmaz, hangi şarkıyı yayınlayacağını ise açıklamadı.