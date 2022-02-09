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‘Karakomik Filmler’, ‘Kaçamak’ ve ‘2 Arada’ adındaki iki farklı filmden oluştu. Kaçamak'ta, birlikte tatile çıkan 4 arkadaşın başlarına gelen maceralar konu edilirken, tüm hikâyenin arabalı vapurda geçtiği ‘2 Arada’ filminde ‘Ayzek’ adında bir adamın yaşamına odaklanıldı.

‘Karakomik Filmler’ serisinin devam filmi ‘Karakomik Filmler 2’, ‘Deli’ ve ‘Emanet’ adında iki filmde oluştu.

‘Deli’, en büyük hayali sevdiği kızın karşısında oturmak olan bir taksicinin, gece mesaisinde başına gelenler olayları konu ederken; ‘Emanet’, yetenek yarışmalarına katılıp bu sayede şöhret olmanın hayalini kuran bir dansçının hikâyesi anlatıldı.