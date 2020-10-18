Cem Yılmaz'dan Azerbaycan paylaşımı

Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine Ermenistan tarafından füze saldırısı düzenlendi. Hain saldırılarda çok sayıda sivil yaralandı ve hayatını kaybetti.

Komedyen Cem Yılmaz da, pek çok ünlü isim gibi yaşananlara kaytsız kalmadı.

Yılmaz, Instagram hesabından yayınladığı mesajda, "Can kardeşimiz Azerbaycan halkına en yakın zamanda savaştan, kandan acıdan uzak günler diliyorum. Adaletsiz dünyaya hayretle bakıyor, en yakın zamanda bu kötülük bitsin istiyorum" ifadelerini kullandı.