BERGÜZAR KOREL

Hiç acımadan savunmasız masum insanları, küçücük bebekleri, çocukları öldürmek... Tüm hayatlarını, anılarını, hayallerini, geleceğini o toprağın altına gömmek...

Kelimelerin bittiği yerdeyiz. Allah'ım, duy seslerini bu günahsız insanların... Kalbim Azerbaycan'la, Gence'yle... Tüm savunmasız siviller ve o küçücük canlarla...