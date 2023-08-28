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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Cem Karaca’nın hayatı müzikal oldu

        Cem Karaca’nın hayatı müzikal oldu

        Cem Karaca'nın unutulmaz şarkıları eşliğinde, usta oyunculuk performansıyla Cem Özer, yenilikçi metni ve sinematografik rejisiyle Murat Gürvardar, müzikal düzenlemeleriyle Ercüment Vural ve koreografisiyle Burcu Koçyiğit 'Cem Olmak' için bir araya geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2023 - 10:38 Güncelleme: 28.08.2023 - 10:38
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        Cem Karaca'nın hayatı müzikal oldu
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        Cem Karaca gerçek bir sanatçı, bir efsane... İşte bu efsane müzisyenin hayatı şimdi müzikal olarak tiyatro sahnesinde sevenleriyle buluşacak. 'Cem Olmak' seyirciye Anadolu rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca'nın muhteşem şarkıları ile müzik ziyafeti sunacak.

        Müzikal, Cem Özer'in usta oyunculuk performansı ve Murat Gürvardar'ın klasik biyografik eserlerden farklı yenilikçi metni, Murat Gürvardar ile Cem Özer’in sinematografik rejisi, Ercüment Vural’ın müzikal düzenlemeleri ve Burcu Koçyiğit'in koreografisiyle birleşen modern dans performanslarıyla seyircileri muhteşem bir görsel şölene davet ediyor.

        Yapımını IMC Prodüksiyon’un üstlendiği 'Cem Olmak' adlı müzikalin ilk gösterimi 29 Ağustos Salı günü saat 21.00’da Bandırma Cumhuriyet Meydanı’nda izleyicilerle buluşacak.

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        #tiyatro
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